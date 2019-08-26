Son Dakika Haberleri: 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
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5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

19 dakika önce

Memur-Sen Elazığ Şubesi, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, System.String[]

Memur-Sen Elazığ Şubesi, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Öğretmenevi önünde düzenlenen basın açıklamasında, Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde kamu işveren heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük bir emek verdiklerini söyledi.

Bu süreçte heyeti desteklemek için birçok çalışma yürüttüklerini anlatan Bahşi, şöyle devam etti:

"Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız. Biz, toplu sözleşme görüşmeleri boyunca masanın ve müzakerenin önemine inanarak çözüm üretmeye odaklandık ve sürecin uzlaşmayla sonuçlanması için büyük bir özveriyle çalıştık. Hakem kurulunun sağduyu ile konuya yaklaşacağına olan güvenimiz tamdır. Memnuniyet üretmek için hala geç olmadığını, artık bu sorumluluğun hakem kurulunda olduğunu hatırlatıyoruz. Bir kez daha buradan güçlü bir şekilde vurgulamak istiyoruz. Kamu görevlileri olarak bizlerin asla kabul edemeyeceği tavır, alın terimizin değersizleştirilmesi, taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesidir. Tekliflerimizde haklıyız, duruşumuzda hakkaniyetliyiz."

Memur Sen, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:38 Kaynak: AA
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