Son Dakika Haberleri: 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
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5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

1 saat önce

Memur-Sen Ardahan Temsilcisi Serbülent Şentürk, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Kamu görevlilerinin haklı beklentilerini dile getirmek ve kazanımları arttırmak için bugün 81 ilde 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' temasıyla sahadayız." dedi.

5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, System.String[]

Memur-Sen Ardahan Temsilcisi Serbülent Şentürk, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Kamu görevlilerinin haklı beklentilerini dile getirmek ve kazanımları arttırmak için bugün 81 ilde 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' temasıyla sahadayız." dedi.

Şentürk, Kaptanpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Parkındaki Atatürk heykeli önünde yaptığı basın açıklamasında, Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde kamu işveren heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük emek verdiklerini söyledi.

Bu süreçte heyeti desteklemek için birçok çalışma yürüttüklerini belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Uyuşmazlıkla sonuçlanarak Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna giden 5. Dönem Toplu Sözleşmede, kamu görevlilerinin haklı beklentilerini dile getirmek ve kazanımları arttırmak için bugün 81 ilde 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' temasıyla sahadayız. Memur-Sen olarak pazarlık sürecinde eylemlerle basın açıklamalarıyla iş bırakmalarla sahada olduk ve Kamu Görevlileri Heyetini destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız."

Basın açıklamasına, Memur-Sen'e bağlı sendikaların temsilci ve üyeleri de katıldı.

Memur Sen, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:30 Kaynak: AA
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