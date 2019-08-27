5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.



Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde toplanan grup adına açıklama yapan KESK İzmir Şubeler Platformu Sözcüsü Mustafa Güven, memurlar için verilen zam tekliflerini kabul etmediklerini belirtti.



Toplu İş Sözleşmesi'ndeki ilgili sendika ve hükümeti eleştiren Güven, bu konuda en kısa sürede olumlu gelişmelerin kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de sürecin takipçisi olacaklarını dile getirerek emekçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini aktardı.

Sık sık slogan atan gruptakiler daha sonra dağıldı.