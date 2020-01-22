5 dönüm ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
6 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm orman alanı zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:03 Kaynak: AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm orman alanı zarar gördü.
Sarıyer Mahallesi Çayiçi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm orman alanı tahrip oldu.
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