5 dönümlük arazide çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 5 dönümlük arazide çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

5 dönümlük arazide çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 dönümlük arazide çıkan yangın söndürüldü.

5 dönümlük arazide çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 dönümlük arazide çıkan yangın söndürüldü.


Yangın, gece saatlerinde Karasu ilçesi Subatağı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. ve S.T. isimli kardeşlerin kendilerine ait olan fındık bahçesinin yanında bulunan yaklaşık 4-5 dönümlük kayın ağacının bulunduğu ormanlık alan içerisinde kuru yaprak ve yerdeki dalları toplayarak temizledikleri alanda yangın çıktı. Ormanın dip kısmında örtü yangını şeklinde kuru yaprak ve dalların tamamen yandığı, yangının haber verilmesi üzerine olay yerine Karasu Orman İşletme şefliği arozözleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Can kaybının yaşanmadığı olay ile alakalı Karasu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği yangının çıktığı alanda kuru yaprak ve dalları temizlemek amacıyla belli bir alana toplayan N.T. ve S.T. isimli şahıslar, şüpheli olarak ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şahıs serbest bırakılırken konu ile ilgili Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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