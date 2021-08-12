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5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı - Son Dakika

5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı

12.08.2021 11:13

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve uzun bir süre söndürülemeyen orman yangınında tamamen yanan Kalemler Mahallesi'ndeki 5 dönüm çiftlik, içindeki gebe ineklerle birlikte yandı. Çiftlik sahibi Melike Uysal, "5 dakikada 5 dönümlük çiftlik tamamen yandı. Gebe ineklerimiz kurtarma içgüdüsüyle buzağılarını doğurdu" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Manavgat yangını, 28 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde başladı. Kısa sürede geniş alana yayılan ve günlerce söndürülemeyen yangına Türkiye'nin birçok yerinden hem kara hem de hava ekipleri sevk edildi. 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel alanda durmaksızın yangınla mücadele etti. Yangın, 220 saat sonra 10'uncu günde söndürüldü.

5 dönümlük çiftlik, gebe ineklerle birlikte 5 dakikada kül oldu

7 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 60 bin hektar ormanlık alan ve 2 binin üzerinde ev ve iş yeri de yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda hayvanın da öldüğü yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken, yangının verdiği zararlar da gün geçtikte ortaya çıkıyor.

5 dönümlük çiftlik, gebe ineklerle birlikte 5 dakikada kül oldu

GEBE İNEKLER YANARKEN DOĞUM YAPMIŞ

Yangının ilk gününde tamamen yanan Kalemler Mahallesi'nin Yukar mevkisindeki çiftlik ise büyük hasar gördü. Et ve süt üretimi yapılan çiftlik kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkmasıyla birlikte dumandan etkilenen ve daha sonra yanarak ölen 38 inekten 11'inin gebe olduğu tespit edildi. Alevler arasında kalan ineklerin yoğun stres nedeniyle doğum yaptıkları da alanda inceleme yapan veteriner hekimler tarafından rapor edildi.

5 dönümlük çiftlik 5 dakikada kül oldu, gebe inekler diri diri yanarken doğum yaptı

KISA SÜREDE KÜLE DÖNDÜ

Çiftliğin sahibi Melike Uysal, yangından önce kahvaltı yaptıklarını, bir anda geçen itfaiye aracını görünce merak edip sorduğunu ve yangından o an haberi olduğunu söyledi. 15 dakika sonra itfaiye ekiplerinin kendilerini arayıp alanı bir an önce terk etmeleri uyarısında bulunduğunu anlatan Uysal, "Telefonu kapattıktan 1 dakika sonra çiftliğin dibindeki ormana kozalak düştü ve yangın çıktı. Kaçışmaya başladık. Eve sığındık ama eve sıçradı yangın. Hayvanları kurtarmak isterken bir anda alevler içinde kaldık. 16 kişiydik hepimiz öleceğimizi düşünerek helallik aldık birbirimizden. Gebe ineklerimiz kurtarma içgüdüsüyle buzağılarını doğurdu. 5 dönüm arazi üzerine kurulu çiftlik 3- 5 dakikada tamamen yandı bitti" dedi.

5 dönümlük çiftlik 5 dakikada kül oldu, gebe inekler diri diri yanarken doğum yaptı

Saman, yem, küçükbaş ve büyükbaşları ile kümes hayvanlarının yandığını anlatan Uysal, zararlarının 3 milyon lira olduğunu söyledi. Kurtarabildikleri inek ve küçükbaşları çiftliğin bir kısmında beslemeye devam eden Uysal, yaralanmadan kurtulduklarına sevindiklerini söyledi.

5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı

Manavgat, İtfaiye, Yangın, Doğum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı - Son Dakika


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