5 dönümlük emek küle döndü

Aydın'ın Çine ilçesinde arpa ekili alanda meydana gelen arazi yangınında üreticinin 5 dönümlük emeği küle döndü.

Edinilen bilgiye göre R.Ç.'ye ait 15 dönümlük arpa ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede ekili alanın tutuşması ile alevler büyüdü. Hasat yaptığı esnada alevleri fark eden R.Ç. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Alevleri büyümeden kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, yangının hasat makinesinin çalıştığı esnada taşlardan çıkan kıvılcımın sebep olabileceği iddia edildi. Alevlerin söndürülmesinin ardından 15 dönümlük arazinin 5 dönümlük alanı zarar görürken, üreticinin de 5 dönümlük emeği küle döndü. Ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin arpa ekili tüm alana sarmasının önüne geçerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN