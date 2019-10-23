Son Dakika Haberleri: 5. Dünya Wushu Şampiyonası
Son Dakika Spor 5. Dünya Wushu Şampiyonası

5. Dünya Wushu Şampiyonası

1 saat önce

15. Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası sona erdi.

15. Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası sona erdi.

Çin'in Şanghay kentinde Minhang Gymnasium Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın son gününde taolu ve sanda kategorilerinde final müsabakaları yapıldı.

Maçların ardından şampiyonanın dünkü müsabakasında sanda kategorisi kadınlarda 52 kiloda dünya üçüncüsü olan Zeynep Alipaşaoğlu, düzenlenen törenle bronz madalyasını aldı.

Türk Milli Takımı'nın milli sporculara haksız muamele yapıldığı gerekçesiyle yönetimi protesto ederek taolu kategorisinde kalan müsabakalara katılmama kararı alıp yarışmadan çekildiği şampiyonada, finallerde Türk sporcular yer almadı.

Kadınlar sanda kategorisinde 65 kiloda dünya ikincisi olan Ece Çakır gümüş, 48 kiloda dünya üçüncüsü olan Hayriye Türksoy bronz madalyanın sahibi olmuştu.

5. Dünya Wushu Şampiyonası

Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta 2. istifa geldi! Hukuk Müşaviri Erdem Nacak görevini bıraktı
İstanbul'da şişli dehşet! Önüne gelene saldıran adam, mahalleyi canından bezdirdi Japonya, Orta Doğu'daki ticari gemilerini korumak için ABD liderliğindeki koalisyona katılmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana Mutabakatı açıklaması: Değişiklik yok, Suriye'ye girişimizin en önemli dayanağıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 21:47:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5. Dünya Wushu Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]