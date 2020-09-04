5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde deniz üstünde sürüklenen 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde deniz üstünde sürüklenen 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Marmaris ilçesi Çiftlik Adası açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, lastik bot içinde bulunan ve açık denizde sürüklenen 5 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı. - MUĞLA

Son Dakika

Wanda Nara, tatilde fotoğraflarını oğluna çektirirken yakalandı

Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu

87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu

Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi

Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu

Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı

Son Dakika! NATO'dan Ankara-Atina gerilimiyle ilgili açıklama geldi: Görüşmeler başladı, ancak henüz anlaşma sağlanamadı

Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti

Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş

Maskesiz yolcudan tehlikeli, bir o kadar da güldüren eylem kamerada

Ünlü restoran sahibinin oğlunun bileklerinde de kesikler varmış

Son dakika! Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı

Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü

Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü