Son Dakika Haberleri: 5. Düziçi Belediyesi Rahvan At Yarışları
Son Dakika Spor Haber

5. Düziçi Belediyesi Rahvan At Yarışları

1 saat önce

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca desteklenen 5. Düziçi Belediyesi Rahvan At Yarışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca desteklenen 5. Düziçi Belediyesi Rahvan At Yarışları yapıldı.
İlçede hazırlanan 950 metrelik kum pistte düzenlenen yarışlara Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 200'e yakın rahvan at katıldı. Baş, baş altı, büyük orta, küçük orta ile 4'lü ve 3'lü taylar olmak üzere 6 ayrı grupta yapılan yarışlar, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.
Yarışlarda baş kategorisinde Turgay Özen'e ait "Sahra", baş altında Ercan Öden'e ait "Çılgı", büyük ortada Mustafa Kahraman'a ait "Hayabusa", küçük ortada Ferhat Filiz'e ait "Vanlı", 4'lü tay grubunda Ali Çalık'a ait "Yıldırım" ile 3'lü taylarda Abdullah Özgün'e ait "Arza" isimli at birinci oldu.
Dereceye giren atların sahiplerine para ödülünün yanı sıra kupa ve madalya verildi.
5. Düziçi Belediyesi Rahvan At Yarışları
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:54 Kaynak: AA
Türkiye, Düziçi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekrem İmamoğlu duyurdu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız Trabzon'da şoke eden olay! 900 derecede kızdırılan demiri dondurma gibi yalayıp, türkü söyledi Selin Ciğerci'den itiraf: Ameliyatımı Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biri yaptırdı! Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "erken seçim" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 21:18:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5. Düziçi Belediyesi Rahvan At Yarışları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]