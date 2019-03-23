Son Dakika Haberleri: 5 Edirne İstikameti Okmeydanı Mevkiinde 4 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi.

5 Edirne İstikameti Okmeydanı Mevkiinde 4 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi.

1 saat önce

IHAAW173311-ASA/23-03-2019- E-5 Edirne istikameti Okmeydanı mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

5 Edirne İstikameti Okmeydanı Mevkiinde 4 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW173311-ASA/23-03-2019

- E-5 Edirne istikameti Okmeydanı mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı kazada E-5 trafiği kilitlendi. 23.03.2019 17: 33: 11 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:39 Kaynak: İHA

Okmeydanı, Edirne, 3. Sayfa
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