5 Edirne İstikameti Okmeydanı Mevkiinde 4 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi.
1 saat önce
IHAAW173311-ASA/23-03-2019- E-5 Edirne istikameti Okmeydanı mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
IHAAW173311-ASA/23-03-2019
- E-5 Edirne istikameti Okmeydanı mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı kazada E-5 trafiği kilitlendi. 23.03.2019 17: 33: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:39 Kaynak: İHA
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