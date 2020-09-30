Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma ve Lojistik Dairesi Başkanı Volkan Recai Çetin, demir yolu taşımacılığının koronavirüsten diğer taşıma türlerine göre daha az etkilendiğini belirterek, " Türkiye'de ocak-ağustos döneminde demir yolunda yolcu taşımacılığı yüzde 33 daralırken, yük taşımacılığı yüzde 3 arttı." dedi.

Çetin, 5. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, pandeminin küresel ekonomiye etkilerinden bahsederek, yeni normalde yaşanan farklılıkları anlattı.

Yeni normalle endüstri 4.0, online toplantılar, kişisel hijyen pazarının ortaya çıkması, aşı beklentisi, sosyal hayatın sınırlanması, online alışverişin artması ve dijital teknolojiler gibi olguların kişinin karşısına çıktığını dile getiren Çetin, ekonomide yaşanan olumsuzluklara değindi.

Çetin, belirsizlik ortamının ve bu ortamın doğurduğu risklerin, düşük talebin, düşük yatırımın ve istihdamın, kamu gelirlerinin azalmasının ve giderlerinin artmasının ekonomileri olumsuz etkilediğini bildirdi.

Dünya Bankası'nın öngörüsünün küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,2 daralacağı yönünde olduğunu aktaran Çetin, "Latin Amerika ve Orta Asya'nın yüksek küçülme oranlarıyla dikkat çektiğini görüyoruz." diye konuştu.

Çetin, üretimin yavaşlaması ve maliyetlerin artmasının küresel ticarette daralmaya neden olduğunu belirterek, Dünya Ticaret Örgütü'ne göre dünya ticaretinin bu yıl en iyimser tahmine göre yüzde 13 daralacağını, bu rakamın yüzde 32'ye kadar çıkabileceğini anlattı.

Küresel ticaretin eski günlerine dönmesi için en iyi ihtimalle 2021'in ilk çeyreğinin işaret edildiğini dile getiren Çetin, bu süreçte e-ticaretteki artıştan bahsetti.

"Hava yolu taşımacılığında büyük kayıplar yaşandı"

Çetin, pandemi sürecinde lojistik sektöründe yaşanan gelişmelere değinerek, bu süreçte demir yolu taşımacılığında hem uluslararası standartlara sahip olunması hem de daha az insanla daha fazla yük taşınabilmesi gibi avantajlar sayesinde güzel gelişmeler yaşandığını bildirdi.

Hava yolunda ticari uçuşlarda büyük kayıplar yaşandığını dile getiren Çetin, "Uçuş trafiğinde ilk zamanlarda yüzde 75, eylülde yüzde 55'lik bir daralma söz konusu. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) raporuna göre bugüne kadarki toplam kayıp 84 milyar dolar seviyesinde. Bunun çok daha yukarılara çıkması ön görülüyor." ifadelerini kullandı.

Çetin, ikinci dalganın yaşanması halinde hava yolu şirketlerinin ve liman işletmecilerinin önemli bir likidite sıkıntısı yaşayabileceğini, bunun kamuya da yansıyabileceğini vurguladı ve "Ocak-ağustos döneminde hava yolu yolcu taşımacılığında yüzde 40'lık bir daralma, ticari uçuşlarda yüzde 32'lik, yük taşımacılığında yüzde 26'lık bir daralma ortaya çıkmış." dedi.

Kara yolu taşımacılığında 2020'ye dair küresel gelir kaybı beklentisinin yüzde 18 düzeyinde olduğunu dile getiren Çetin, bu rakamın bölgelere göre daha yukarılara çıkabildiğini bildirdi. Çetin, demir yolu taşımacılığının diğer alanlara göre nispeten daha az etkilendiğini kaydederek, "Türkiye'de ocak-ağustos döneminde demir yolunda yolcu taşımacılığı yüzde 33 daralırken, yük taşımacılığı yüzde 3 arttı." dedi.