5 el ateş edip 2 kişiyi vuran sanık: "Her şey 5 dakikada oldu" - Son Dakika

5 el ateş edip 2 kişiyi vuran sanık: "Her şey 5 dakikada oldu"

Bursa'da eğlence mekanı önüne otomobilini park etmeye çalışırken çarptığı araç sürücüsü ile arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı, "Elini beline atınca korktum ve ruhsatsız tabancamla ateş ettim" diyerek kendini savundu.

5 el ateş edip 2 kişiyi vuran sanık:

Bursa'da eğlence mekanı önüne otomobilini park etmeye çalışırken çarptığı araç sürücüsü ile arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı, "Elini beline atınca korktum ve ruhsatsız tabancamla ateş ettim" diyerek kendini savundu.


Olay, ocak ayında merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder Y. eğlence mekanında alkol aldıktan sonra 34 ZD 9168 plakalı otomobille bir çorbacıya giderek tekrar geri döndü. Geri döndükten sonra aracını park etmek isterken başka bir otomobile çarptı. Otomobilin sahipleri Turgut D.(56) ve Ramazan Z.(46) ile Önder Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesinin ardından Önder Y. belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Ramazan Y. ve Önder Y.'yi vurarak yaraladı. Olayın ardından olay yerine giden sağlık ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri Önder Y.'yi gözaltına aldı.


"Elini beline götürünce bir şey çıkaracak sandım"


Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 6 yıl hapis cezası talebiyle dava açılan Önder Y.'nin yargılanmasına başlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Önder Y, "Futbol maçı izlediğim mekanda garsonlar çorba isteyince aracımla çorba alıp geri döndüm. Aracımı park ederken başka bir araca çarptım. Yol kenarında bulunan bir kaç kişi gelip araca baktı. Çarptığım araca kartımı ve telefon numaramı bırakmak istedim, kimse almayınca restorana girdim. Bir süre sonra üç kişi geldi. Turgut isimli kişi, 'Sana ehliyet verenin sana şoför diyenin' diyerek küfürler etti. Zararı karşılayacağımı söyleyip, polis çağıralım dememe rağmen, Turgut D. 'Arabanın orijinali bozuldu' dedi ve yanındaki kişi de teyit etti. Üzerime saldırınca, korkup, belimdeki ruhsatsız tabancamı çıkardım. Elini beline götürüp, bir şey çıkaracağını düşündüm. Sonra 5 el ateş ettim. Polis gelince teslim oldum " diyerek kendisini savundu.


"Birinci mermi başımın üzerinden geçti, ikincisi boğazıma girip çıktı"


Tabancayla vurularak yaralanan ve mahkemede söz alan Turgut D, "Ramazan gelip, arabama çarpıldığını söyledi. Bekçi arkadaş da arabaya vuran kişinin mekana girdiğin söyledi ve üçümüz mekana girdik. Sanığı bize gösterince, 'Arabaya vurmuşsunuz' dedim. 'Bakalım olabilir' diye cevap verdi. Hep birlikte kapıya yöneldik. Arkam dönük vaziyette, kendi kendime, nasıl vurursun görmedin mi, diye konuşuyordum. Küfretmedim, 'Nasıl araba kullanıyorsun?' dedim. Ramazan da sanığa dönerek, 'Arabayı mahvetmişsin' dedi. Ramazan ile aralarında el kol hareketleri başladı. Bir iki adım geri atarak, belindeki silahı çıkarıp, ateş etti. Birinci mermi başımın üzerinden geçti, ikincisi boğazıma girip çıktı, üçüncüsü de alt dudağıma ve dişime geldi. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.


"Ateş etmeye başlayınca korkup kaçtım dışarı çıkınca kalçamda acı hissettim"


Tartıştıktan sonra Önder Y.'nin ateş etmeye başladığını ve korkup kaçtığını söyleyen Ramazan Z, "Konuşmak için mekana gittik ve içeriye girerken Önder Y. dışarıya geliyordu. Arabaya kim vurdu diye seslenince, "Ben vurdum" diyerek cevap verdi. "Nasıl vuruyorsun, orijinalliği bozulmuş' dedim. O sırada Turgut ile yan yanaydık. Önder Y. silahını çıkarınca kapıya doğru kaçmaya başladık. Dışarı çıkınca kalçamda acı hissettim ve vurulduğumu anladım" diye konuştu.


Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 11:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 el ateş edip 2 kişiyi vuran sanık: 'Her şey 5 dakikada oldu' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi         
11:38
Yıldız futbolcu Isco'nun kız arkadaşı Sara Salamo yatak odası sırlarını paylaştı: Rekabetçi bir cinsel hayatımız var Yıldız futbolcu Isco'nun kız arkadaşı Sara Salamo yatak odası sırlarını paylaştı: Rekabetçi bir cinsel hayatımız var         
11:16
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde         
11:14
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada         
11:05
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin         
10:36
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış         
10:29
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı         
10:15
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı         
10:09
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok         
10:04
4.600 yıllık gizem çözüldü! Giza Piramidi'nin inşaatında kaç kişi çalıştı 4.600 yıllık gizem çözüldü! Giza Piramidi'nin inşaatında kaç kişi çalıştı         
09:59
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı         
09:52
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor         
09:50
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu         
09:50
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi         
09:46
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı         
09:36
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti         
09:32
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs bulaştırabilir Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs bulaştırabilir         
09:25
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti         
09:22
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek         
09:19
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler         
09:19
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız         
09:19
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş         
09:00
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim 70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim         
08:54
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı         
08:45
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti         
08:43
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor         
08:36
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı         
08:36
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı         
08:04
Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı         
08:04
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2020 12:05:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 el ateş edip 2 kişiyi vuran sanık: "Her şey 5 dakikada oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]