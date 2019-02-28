5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının düzenlediği 5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi başladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının düzenlediği 5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi başladı.



ERÜ Kültür Sitesindeki kongreye Kayseri'den ve yurt içinden çok sayıda katılım oldu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan, açılış konuşmasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalının yaklaşık 50 yıldır hasta bakımı ve tedavisi, bilimsel araştırmalar, yan dal ve ana dal uzmanlık eğitimleri ve tıp fakültesi öğrenci eğitimini büyük bir şevkle ve başarıyla yürüttüğünü ve yüzlerce uzman doktor ve binlerce pratisyen doktorun yetiştirildiğini belirtti. Kongreye katılan ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ise 26 yıl boyunca aynı bölümde çalıştığı Hocası Prof. Dr. Ruhan Düşensel'e sonsuz teşekkürlerini iletti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu'da yaptığı konuşmada, "Kayseri Erciyes Üniversitesinin Araştırma üniversitesi olduğu ve bunun için daha çok üretmemiz gerekir" dedi. Kongre Başkanı Tamer Güneş ise kongrenin artık gelenekselleştiğinden bahsederek 5. Kongrenin hayırlı olmasını diledi. Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per de, iyi hekimliği öğreten Prof. Dr. Ruhan Düşünsel'e teşekkür etti. Protokol konuşmalarından sonra bu yıl görevinden emekliye ayrılacak olan Prof. Dr. Ruhan Düşünsel 'Kuruluşundan Günümüze Erciyes Pediatrili Olmak' konulu bir konferans verdi.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir ömür geçiren Prof. Dr. Ruhan Düşensel de kongre açılış konferansında iyi hekimliğe vurgu yaptı. Düşensel, 9 Aralık 1968 de kurulan Erciyes Üniversitesinin bugün tüm Türkiye de yetiştirdiği öğrencileri 250 den fazla Pediatri Uzmanı ile çok mutlu olduklarını kaydetti. Prof. Dr. Ruhan Düşensel, İnsanı sevmeyi işini sevmeyi, bilgili ve ahlaklı olmayı düstur edinenlerin yorulmamak üzere dinlenmemek üzere çalışanların başarılı olacağını söyleyerek konuşmasını "Beyaz önlüğü kirletmeyin, kirlettirmeyin" diyerek bitirdi.



Zengin bilimsel içerikli panel ve konferans şeklindeki oturumlar 2 gün süreyle devam edecek. - KAYSERİ

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