5 eve giren hırsızlık şüphelileri 'ayakkabı izi'nden yakalandı - Son Dakika
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5 eve giren hırsızlık şüphelileri 'ayakkabı izi'nden yakalandı

29.04.2022 14:09
5 eve giren hırsızlık şüphelileri 'ayakkabı izi'nden yakalandı

KONYA'da farklı tarihlerde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, girdikleri 1 evde halının üzerindeki ayakkabı izinden tespit edilip yakalandı.

KONYA'da farklı tarihlerde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, girdikleri 1 evde halının üzerindeki ayakkabı izinden tespit edilip yakalandı.

Olay, Selçuklu ilçesi Yazır ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinde meydana geldi. Farklı tarihlerde bölgeden üst üste hırsızlık ihbarı alan Konya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Girdikleri 5 evde küçük ev aletleri, elektronik eşya, bir miktar nakit ve ziynet eşyası çalan şüpheliler, bir kız çocuğunun bisiklet almak için biriktirdiği öğrenilen 1300 lirasının olduğu kumbarayı da çaldı.

AYAKKABI İZİ KRİMİNALDE EŞLEŞTİBölgede çalışma başlatan polis, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nden gelen hırsızlık ihbarıyla 2 şüpheliyi durdurdu. Üst araması yapan ekipler, şüphelilerin üzerinden çıkan 3 ruhsatsız tabanca ile 1 bıçağa el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin girdikleri bir evde halının üzerinde bıraktığı tespit edilen izle, birinin ayakkabı izinin benzerliği fark edildi. Kriminal laboratuvardaki detaylı incelemesinde evdeki izle, şüpheli Oktay Y.'nin ayakkabısının izinin aynı olduğu belirlendi. Polis, Oktay Y. ve Ahmet Ö.'nün adresinde çok sayıda küçük ev aletleri, cep telefonları ve 1 kumbara buldu. Oktay Y. ve Ahmet Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 eve giren hırsızlık şüphelileri 'ayakkabı izi'nden yakalandı
5 eve giren hırsızlık şüphelileri 'ayakkabı izi'nden yakalandı
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Selahaddin Eyyubi, Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 eve giren hırsızlık şüphelileri 'ayakkabı izi'nden yakalandı - Son Dakika


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