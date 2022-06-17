5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı - Son Dakika
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5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı

17.06.2022 08:36

5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı 5 evi birden soyan hırsız çatıdan çatıya kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı Çekirge bir zıpladı, iki zıpladı, üçünçü de yakayı ele verdi 21 suç kaydı bulunan hırsız, 30 iPhone, 1 tablet, bir...

5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı

5 evi birden soyan hırsız çatıdan çatıya kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı

Çekirge bir zıpladı, iki zıpladı, üçünçü de yakayı ele verdi

21 suç kaydı bulunan hırsız, 30 iPhone, 1 tablet, bir poşet altın ve çalıntı parayla kaçarken yakalandı

BURSA - Bursa'da 5 evi soyan ve 21 ayrı suçtan kaydı bulunan kadın hırsız 30 iPhone, 1 tablet, bir poşet altın, çalıntı olduğu tespit edilen para, musluk başı ve peluş ayıcıkla çatıdan çatıya süren kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca kadın hırsızın saklandığı çatı katı, çaldığı tabletin konumundan bulundu. Pişman olduğunu söyleyen kadın, bir arkadaşının da yanında olduğunu ve kaçtığını belirterek sitemde bulundu.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahiplerinin dışarıda olduğu saati tespit eden biri kadın iki hırsız bir evin balkon camını kırarak içeri girdi. İlk olarak girdikleri evde telefon, tablet ve değerli eşyaları çalan hırsızlar hemen bitişikteki evde karınlarını doyurdu. Burada dinlenen hırsızlar daha sonra bitişik düzende bulunan 3 eve daha girerek burada, altın, para, değerli eşyalar ve telefonları alıp kaçmaya çalıştığı sırada mahalle sakinleri tarafından fark edildi. O sırada yan binada başka bir konuda ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin de olaya müdahale etmesi sonucu evlerin çatısında kovalamaca yaşandı. Hırsızlardan erkek olanı kaçarken, kadın hırsız bir evin bahçe boşluğuna atlayarak saklanmaya çalıştı. Çalıntı olan tabletten konumu tespit edilen hırsız daha sonra polis ekipleri tarafından abluka altına alınan evlerden birinin çatı katında saklandığı sırada ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Kadının üzerinde ve sırtındaki çantada yapılan aramada ise, 30 adet ıPhone telefon, 1 adet tablet, bir poşet altın, bir miktar çalıntı olduğu tespit edilen para, iki adet musluk başı ve peluş ayıcık bulundu. Çalıntı mallar sahiplerine teslim edilirken şüpheli kadının yapılan kimlik sorgusunda daha önceden 21 suçtan kaydı olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Hülya K. olduğu tespit edildi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Hülya K. daha sonra adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri eşgalini belirledikleri kaçan diğer hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis otosuna bindirilirken gazetecilerin neden yaptın? sorusuna ise, Pişman olduğunu ve bir arkadaşının da yanında olduğunu ve kaçtığını belirterek sitemde bulundu.

5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı
5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı

YORUMLAR
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3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı 3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık zanlısı kadın, kaçtığı çatıda yakalandı Hırsızlık zanlısı kadın, kaçtığı çatıda yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 evi soyan kadın hırsız tabletten yapılan tespit sonucu çatıdan çatıya kaçarken yakalandı - Son Dakika
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