5 eylül perşembe dha spor gündemi

(ÖZEL RÖPORTAJLAR) Milli güreşçiler, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'na iddialı gidiyor!
Taha Akgül: Çalışmalarımın meyvesini olimpiyatta alacağım
Recep Topal: Hazır bir şekilde şampiyonaya katılacağız
Süleyman Karadeniz: İlk hedef altın madalya
Soner Demirtaş: Tecrübeli bir takımız
Selahattin Kılıçsallayan: Olimpiyatlara 1 yıl öncesinden kota almak avantaj
İbrahim Çiftçi: İlk hedefim olimpiyat kotası alabilmek
Süleyman Atlı: Olimpiyatlara favori olarak gitmek istiyorum
Muhammed Nuri Kotanoğlu: Son yılların en iyi takımı 'güreş takımı'
Fatih Erdin: Hedefimiz 2020 Tokyo'ya tam kadro katılmak
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18: 30 A Milliler, Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli takımda çalışmalar devam edecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
10: 30 - 18: 30 Siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililerde Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BİNİCİLİK
11 Balkan Ülkesi'nin katılımı ile düzenlenen Balkan Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde devam edecek.
NAİM SÜLEYMANOĞLU
20.00 Yaşamını yitiren dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için hazırlanan film ve kitabın tanıtımı yapılacak.