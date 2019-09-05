5 eylül perşembe dha spor gündemi

(ÖZEL RÖPORTAJLAR) Milli güreşçiler, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'na iddialı gidiyor!

Taha Akgül: Çalışmalarımın meyvesini olimpiyatta alacağım

Recep Topal: Hazır bir şekilde şampiyonaya katılacağız

Süleyman Karadeniz: İlk hedef altın madalya

Soner Demirtaş: Tecrübeli bir takımız

Selahattin Kılıçsallayan: Olimpiyatlara 1 yıl öncesinden kota almak avantaj

İbrahim Çiftçi: İlk hedefim olimpiyat kotası alabilmek

Süleyman Atlı: Olimpiyatlara favori olarak gitmek istiyorum

Muhammed Nuri Kotanoğlu: Son yılların en iyi takımı 'güreş takımı'

Fatih Erdin: Hedefimiz 2020 Tokyo'ya tam kadro katılmak

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18: 30 A Milliler, Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takımda çalışmalar devam edecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

10: 30 - 18: 30 Siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerde Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BİNİCİLİK

11 Balkan Ülkesi'nin katılımı ile düzenlenen Balkan Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde devam edecek.

NAİM SÜLEYMANOĞLU

20.00 Yaşamını yitiren dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için hazırlanan film ve kitabın tanıtımı yapılacak.