5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu - Son Dakika

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde aynı yemek firmasının hizmet verdiği 5 fabrikada, gece vardiyasında çalışan işçilerden bazıları yemek yedikten sonra rahatsızlandı.

20 İŞÇİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İshal, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri görülen yaklaşık 200 işçi, Çerkezköy Devlet Hastanesi ile ilçedeki diğer hastanelere başvurdu. Hastanelerde 20 işçinin tedavileri devam ederken, diğerleri ise müdahalenin ardından taburcu edildi.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

İlçe Tarım Müdürlüğü, yemeklerden numune alarak inceleme başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.