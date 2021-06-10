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5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu - Son Dakika

5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu

10.06.2021 17:44

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aynı yemek firmasının hizmet verdiği 5 fabrikada yemekten zehirlendikleri şüphesiyle ishal, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri görülen yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde aynı yemek firmasının hizmet verdiği 5 fabrikada, gece vardiyasında çalışan işçilerden bazıları yemek yedikten sonra rahatsızlandı.

20 İŞÇİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İshal, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri görülen yaklaşık 200 işçi, Çerkezköy Devlet Hastanesi ile ilçedeki diğer hastanelere başvurdu. Hastanelerde 20 işçinin tedavileri devam ederken, diğerleri ise müdahalenin ardından taburcu edildi.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

İlçe Tarım Müdürlüğü, yemeklerden numune alarak inceleme başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu
5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Hisarcık, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • sertan sarı : şu yemekte içmekte vb sağlıkla alakalı hile hurda yapana çok büyük cezalar verilmeli ki ibret olsun Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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