5 Farklı Suçtan Aranan Zanlı Tekirdağ'da Yakalandı
58 dakika önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı emniyet güçlerince yakalandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı emniyet güçlerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.F'nin Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı Atatürk mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlının yapılan sorgulamasında ise 5 farklı suç dosyası olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:35 Kaynak: AA
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