Son Dakika Haberleri: 5 Farklı Tıbbi Gentest Uygulaması Nedir?

5 Farklı Tıbbi Gentest Uygulaması Nedir?

1 saat önce

Gentest Enstitüsü Uzman Doktor Ayşegül Uludağ, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest Enstitüsü Uzman Doktor Ayşegül Uludağ, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest'in klinik uygulamalarından bahseden Uludağ, konuşmasının devamında uygulama aşamalarından kullanılan yöntemlere kadar her detayı örnekler vererek anlattı.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:32 

Sektörel, Ekonomi
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