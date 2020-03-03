5. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si öncesi en iyi görseller yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si öncesi en iyi görseller yarıştı - Son Dakika

5. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si öncesi en iyi görseller yarıştı

6 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bu yıl beşinci kez ev sahipliği yapacak Azerbaycan'da, yarışlarla ilgili en iyi haber ve görselleri hazırlayan gazeteciler ödüllendirildi.

5. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si öncesi en iyi görseller yarıştı, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bu yıl beşinci kez ev sahipliği yapacak Azerbaycan'da, yarışlarla ilgili en iyi haber ve görselleri hazırlayan gazeteciler ödüllendirildi.

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si organizatörü Baku City Circuit tarafından düzenlenen yarışmada kazananlar belli oldu.

Bakü'de düzenlenen törende Formula 1 temalı haber, görüntülü haber ve fotoğraf dallarında ödüller dağıtıldı.

Yarışmada, Anadolu Ajansı foto muhabiri Resul Rehimov fotoğraf dalında ikincilik elde etti.

Törenden sonra, yarışmaya sunulan fotoğraflardan oluşan sergi gezildi.

5. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si 7 Haziran'da yapılacak.

Dünya Şampiyonası, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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