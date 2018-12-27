5 Gaspçı Polisten Kaçamadı
1 saat önce
MERSİN'de parkta dolaşan 2 vatandaşın, cep telefonlarını bıçak tehdidiyle gasp ettikleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
MERSİN'de parkta dolaşan 2 vatandaşın, cep telefonlarını bıçak tehdidiyle gasp ettikleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
Olay, merkez Akdeniz
ilçesi İsmet İnönü
Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk
Parkı'nda yaşandı. Parkta dolaşan 2 vatandaşın yolu kimliği belirsiz kişilerce kesildi. İkilinin cep telefonları bıçak tehdidiyle gasp edildi.
Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 3'ü 18 yaşından küçük 5 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü
'nde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve B.C.K., gazetecilere poz vererek, 'Çek, çek' diye bağırdı.
- Mersin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:52 Kaynak: DHA
Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek
Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi
Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döven Vicdansız Anne, Gözaltına Alındı
Üsküdar'da Esrarengiz Tünel! Yetkililer Kimin Kazdığını Araştırıyor