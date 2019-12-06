5 gaziye milli mücadele madalyası ve beratı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 5 gaziye, 'KKTC milli mücadele madalyası ve beratı' verildi.



Bozyazı Kaymakamlığı'nda düzenlenen programda, Kıbrıs gazileri Aydın Toklu, Şeref Kalem, Hasan Yılmaz, Mehmet Öz ve Hasan Gümüş'e Kaymakam Arif Yalçın ve KKTC Mersin Başkonsolusu Zaliha Mendeli tarafından madalya ve beratları takdim edildi. Tören öncesi konuşan Kaymakam Yalçın, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak bu gururu kendilerine yaşatan gazilere bu madalya ve beratları tevcih etmekten gurur duyduğunu, Bozyazılı gazilere madalya ve beratlarının takdiminde ise kendilerini yalnız bırakmayan KKTC Başkonsolosuna ise teşekkür etti.



Türkiye Cumhuriyeti'nin farklı il ve ilçelerinde Kıbrıs gazilerine verilmek üzere madalya törenleri düzenlendiğini, kendisinin ise bugün Bozyaz'daki gazilere madalya ve beratlarını vermek için bulunduğunu belirten KKTC Mersin Başkonsolusu Zaliha Mendeli ise "Bugün burada Bozyazı'dayız elbette sizlerle olmak bizler için bir onurdur, bir şereftir. Bu bağlamda bende Kaymakamıma teşekkür ederim. Bizleri onurlandırdılar, davet ettiler. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45 yılına geldik. Baktığımız zaman o dönemde Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu mücadele, bu mücadeleden vazgeçmemesi ve Türk askerinin adaya gelmesi ile birlikte Kıbrıs bir Yunan adası olmaktan, bir rum adası olmaktan kurtulmuştur. Ben çok şükür olsun diyorum ki kahraman Türk askeri, ordumuz geldi ve bizleri kurtardı. Bu bağlamda aziz şehitlerimiz, aileleri ve gazilerimiz bizim için çok önemlidir. Çünkü bugün ülkemizde gerekse anavatanımızda şanlı bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu elbetteki sizlere borçluyuz. Sağolun var olun, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah sizlere uzun ömürler versin. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından gazilere madalya ve beratları verildi. - MERSİN