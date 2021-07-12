5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu - Son Dakika

İSTANBUL Tahkim Merkezi (ISTAC) Platformu tarafından organize edilen ve 218 üniversite öğrencisinin katıldığı 5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması'nda Ankara Üniversitesi birinciliği, Bahçeşehir Üniversitesi ikinciliği, İstanbul Üniversitesi üçüncülüğü kazandı.

ISTAC, üniversiteli genç hukukçuları bu yıl da pandemi koşullarında çevrimiçi platformda kurgusal dava yarışmasında buluşturdu. Genç ISTAC'ın geleneksel hale gelen yarışması bu yıl ilk kez "Med-Arb" (Arabuluculuk-Tahkim) formatında iki aşamalı olarak organize edilirken, 5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması (GTAY)'nın ilk aşaması "arabuluculuk" geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşti.

9-10-11 Temmuz günlerinde gerçekleşen yarışmanın "tahkim" başlıklı ikinci aşamasında ise üniversite takımları 3 gün boyunca birincilik hedefiyle mücadele verdi. Yarışmanın final duruşmasında ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal ve Avukat Aslı Budak hakemlik yaptı. Türkiye ve KKTC'den 218 üniversite öğrencisinin katıldığı yarışmanın olay metni Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlandı. Ayrıca Marmara Üniversitesi Kurgusal Dava Kulübü tarafından üniversite takımları için GTAY Ön Hazırlık Yarışması düzenlendi. Avukat İdil Elvin Çavuş, Avukat Aykut Ceylan ve Zeren Liman'dan oluşan GTAY Komisyonunun emek verdiği 5 aylık yarışma maratonu geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen final duruşması ile noktalanırken, yarışma sonuçları GTAY Komisyonu Başkanı İdil Elvin Çavuş tarafından açıklandı.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ VERİLDİYarışmanın arabuluculuk aşamasında olduğu gibi tahkim aşamasında da Ankara Üniversitesi birinciliği kazandı. Ankara Üniversitesi ekibi aynı zamanda En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü'nün sahibi oldu. 5. GTAY'da ikincilik Bahçeşehir Üniversitesi'nin, üçüncülük İstanbul Üniversitesi'nin oldu. En İyi Dava Dilekçesi Ödülü'nü de aynı puanları alan Bahçeşehir Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Karma Takım (Doğuş Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi) paylaştı. Geleceğin Tahkim Avukatı Ödülü'ne ise İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nden Özgür Kurt sahip oldu. Yarışma birincisi takıma 9 bin TL, ikinci takıma 6 bin 500 TL, üçüncü takıma 4 bin TL para ödülü verildi.

"YARIŞMAYA KATILAN ARKADAŞLARIMIZ ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTILAR"ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, yarışmanın finalinde yaptığı konuşmada, "ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması'nı kurulduğundan beri düzenliyor ve çok önem veriyor. Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim; Dünyada arabuluculuk ve tahkim yarışmasını birlikte düzenleyen ilk ve tek kurum biziz. Dolayısıyla üniversiteli arkadaşlarımız gerçeğe çok yakın bir müzakere ve dava ortamı yaratılarak, önce uyuşmazlığı arabuluculuk yöntemiyle çözmeye çalıştılar, daha sonra aynı uyuşmazlık hakkında tahkime giderek hakem heyeti önünde iddia ve savunmalarını dile getirip uyuşmazlığı çözüme ulaştırdılar. Yarışmaya katılan arkadaşlarımız çok önemli bir başarıya imza attılar ve şimdiden burada bulunmayan arkadaşlarının önüne geçtiler, hepsi bu yarışmanın kazananı oldular." dedi.

"SALGIN BAŞLAR BAŞLAMAZ HEMEN ÇEVRİMİÇİ DURUŞMA KURALLARIMIZI YAPTIK" "Pandemi döneminde dosyalarımız devam etti, yeni dosyalar aldık, kararlar çıkardık" diyen Akıncı,"Yani, ISTAC olarak yargılamaya hiç ara vermedik. Salgın başlar başlamaz hemen çevrimiçi duruşma kurallarımızı yaptık, duruşmalarımızı online olarak sürdürdük. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın koşullarında gerçekleştirdiğimiz bu yarışmada üniversite takımları çevrimiçi duruşma sistemini deneyimledi. Çünkü pandemi sürecinde artık online etkinlik modeli hayatımızın bir parçası oldu. Tabii ki iyimser olmakta yarar var, aşı kampanyaları sayesinde çok daha iyi günler bekliyor bizi. O sebeple yeni tahkim duruşma tarihleri artık fiziksel duruşma olarak verilmeye başlandı, bundan sonra yine fiziksel duruşmalara dönmemiz yakın diye düşünüyoruz. Gelecek sene düzenleyeceğimiz yarışmamızı da inşallah eskiden olduğu gibi fiziksel ortamda gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.