5. Geleneksel Konya Tanıtım Günleri - Son Dakika
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5. Geleneksel Konya Tanıtım Günleri

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "81 ilimizde 100 bin konut inşasına başlayacağız. Yarın itibarıyla başvurularımızı alıyoruz.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "81 ilimizde 100 bin konut inşasına başlayacağız. Yarın itibarıyla başvurularımızı alıyoruz. Bu başvurular kapsamında yüzde 10 peşinat 240 ay sabit vade, 894 liradan başlayan taksitlerle projemizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 5. Geleneksel Konya Tanıtım Günleri'nin kapanış programına katıldı.

İstanbul'da 600 bine yakın Konyalı olduğunu belirten Kurum, "Burada yaşayan hemşehrilerimiz İstanbul'un siyasetine, ekonomisine, kültürüne ve ticaretine her anlamda yön veriyor. İstanbul'daki bu potansiyeli harekete geçirmek amacıyla Konyalı iş adamlarımız tarafından kurulan KONSİAD, iş dünyası, bürokrasi ve kültürel konular başta olmak üzere pek çok alanda sayısız başarıya imza atmıştır." diye konuştu.

Kurum, Konya'ya son 18 yılda pek çok alanda 47 milyar liralık yatırım yapıldığını vurgulayarak, 645 milyon liralık yatırımın da devam ettiğini söyledi.

"Sosyal konut başvuruları yarın başlıyor"

Kurum, perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle 100 bin sosyal konut hamlesinin başlatıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"5 Mart 2019'da başlattığımız 50 bin sosyal konutumuza 638 bin başvuru gelmişti. 12 kat başvuru gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize talimatı şu oldu, dedi ki 'Ülkemizde evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana kadar bu sosyal konut işini yapacaksınız. Hızlı bir şekilde de bu ihtiyacı gidereceksiniz.' talimatları oldu. Biz de bu çerçevede 81 ilimizde 100 bin konut inşasına başlayacağız. Yarın itibarıyla başvurularımızı alıyoruz. Bu başvurular kapsamında yüzde 10 peşinat 240 ay sabit vade, 894 liradan başlayan taksitlerle projemizi gerçekleştireceğiz."

Proje kapsamında İstanbul'da 10 bin, Konya'da da 4 bin konut yapıldığını söyleyen Kurum, başvuruların 15 Ocak 2020'ye kadar devam edeceğini vurguladı.

Kurum, yöresel dokuya ve yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini yaşatan, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu sosyal konutların inşasına 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayacaklarını anlatarak, konutların 12-15 ay içinde tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Konya'da şehircilik çalışmaları hakkında da bilgi veren Kurum, Mevlana Meydanı Projesi ile Kapu Cami- Aziziye Cami-Sultan Selim Cami arasındaki tarihi ve kültürel aksı ortaya çıkaracaklarını, Alaeddin Bulvarı'nı tarihi dokusuna uygun hale getireceklerini belirtti.

Bakan Kurum, Konya'da 9 organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu aktararak, "Bu tesislerde bugün baktığınızda 35 bin KOBİ, bin 500 ihracatçı firmamızla, 180 civarında ülkeye ihracat yapıyoruz. Bakanlık olarak, yapacağımız projelerle sanayimizi de yukarı çekmek istiyoruz. Bu noktada, sanayimizi, iş adamlarımızı besleyecek adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Karatay Sanayi'mizin olduğu alanı, Eski Sanayi'mizin olduğu alanı kentsel dönüşüm projesiyle taşıyarak, yaklaşık 2 bin 653 bağımsız bölümden oluşan yeni bir proje gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, ayrıca ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş'nin kurulduğunu ve kısa sürede üretime başlayacağını dile getirdi.

"En büyük duruş vefadır"

Kurum, Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin "Vefa Vakti" temasıyla devam ettiğini belirterek, "Kişi, Rabbine vefalı olduğu sürece onunla beraberdir. Kişi, Rabbinin sevdiklerine vefalıysa, korkaklık, ümitsizlik, güvensizlik artık onu terk etmiştir. Vefa dostadır. Dost ise Allah'ın davasını tutanlardır. Bizi tek millet yapan, bizi istiklaline aşık bir millet yapan da bu fikirdir, bu hassasiyettir, bu dostlardır. Mevlana'nın da dediği gibi biz başka bir bahar için sadece yaprak döktük. Şimdi Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sanayicimizle, iş adamlarımızla, bürokratlarımızla, siyaset adamlarımızla, vatandaşımızla yeni bir bahara, yeni bir şahlanışa hazırlanmanın vaktidir. Vefalı bir duruş göstermenin vaktidir ki en büyük duruş vefadır, vefalı olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Konya metrosunun temellerini atmak için çalışmalar yürütüyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Son dönemde Konyamız çok önemli yatırımlar alıyor. Bunların başında Konya metrosu. Konya metrosunun temellerini atmak için çalışmalar yürütüyoruz. Konyamız inşallah birkaç yıl içinde metrosu olan şehirler sınıfına ulaşmış olacak. Eski Sanayi, Karatay Sanayi'de önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Mevlana Meydanı ve Alaeddin Caddesi'nde önemli bir fırsatı değerlendireceğiz."

Konuşmaların ardından, KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a plaket takdim edildi.

Bakan Kurum ve beraberindekiler, daha sonra Konya kültürünün tanıtıldığı stantları gezdi, Radyo Ekspres'te canlı yayına katıldı.

Murat Kurum, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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