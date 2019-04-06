5. Genç Diplomat Akademisi" Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, "Türkiye Asya
ve Avrasya
'nın kalbinde bulunuyor. Bu çok önemli bir nokta. Örneğin, bir havaalanı yaptık. 'Dünyanın en büyük havaalanı olacak inşallah' diyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hedefimiz en fazla yolcu hareketi olan hava alanı olmak. Bu ne demektir, benim ülkemde işi olmasa bile, ülkemden geçmek zorunda olan insanlar, beni tanıyacak ve benimle iyi geçinme, ilişkilerini iyi tutma durumunda olacak. Benim evimin önündeki yoldan geçerken, benimle iyi geçinmesi lazım. Eğer hasmane duygular içinde olursa, korkarak geçer buradan veya geçirmeye müsade etmem." dedi.
Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) ev sahipliğinde merkezde düzenlenen 5.dönem Genç Diplomat Akademisi'nin açılış töreninde konuşan Bakan Turhan, bugün TÜGVA'nın Genç Diplomat Akademisi programında gençlerde birarada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Turhan, Osmanlı İmparatorluğu
'ndan günümüze Türkiye'nin tarihi anlattı. Türkiye'nin coğrafi anlamda önemli bir konumda olduğunu dile getiren Turhan, ülkenin bulunduğu andan itibaren insanların değerleri itibariyle dünyada medeniyetin temsilcisi olduğunu vurguladı. Turhan, "Türkiye dünyada büyük bir mirasın varisi. Bu ülkenin fertleri olarak bunu bilmemiz lazım. Nasıl bir sorumluluk taşıyoruz ve nasıl yükümlülüklerimiz var, bunların kaynağı nedir? Bunları iyi tespit edip araştırıp, çarelerini bulamazsak biz bundan 100 yıl önce, yaşadığımız tarih sahnesinden kaldırılma tehdidini her an yaşayabiliriz. Bunu unutmamamız lazım." diye konuştu.
Yurt dışına geçmişte yaşanan beyin göçlerine değinen Bakan Turhan, şunları kaydetti:
"Bugün eskisi gibi değil. Yurtdışına gidip de orada mesleğini öğrenirken kendini kaybeden birçok gencimiz, gittiği yerdeki kültürü ve yaşam biçimini ve oradaki gelişmişliği örnek alarak kendi ülkesini 'yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor' şeklinde tabirler kullanırız, bu anlayışlarla kendi ülkesini yeren ve ülkesinin değerlerini unutan çok insanımızı, gencimizi kaybetmişizdir. Biz şimdi kendi kendi gençliğimizi yetiştirecek kurumlar vardır. En iyi eğitimi verecek kurumlar da vardır, çok şükür. Tüm ülke geneline üniversite yüksek eğitim kurumlarımızı hükümetimiz son yıllarda yaygınlaştırdı ve geliştiriyor. Her insnaın iyi bir eğitim alması, her gencin kendini hayata hazırlayabilmesi için iyi bir eğitim alması ve fırsat eşitliği alması konusunda gayretler devam ediyor. Bugün özellikle köklü ve iyi hocalarımız var, kendi sahasında çok iyi yetişmiş eğitmenlerimiz var. Bunlar eğitim döneminde olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirdiklerine inanıyorum. Bu çok önemli bir değerdir ve fırsattır. Bunu kullanmamız lazım. Gençler, master, doktora çalışması yapanlar, bu süre içerisindeki gençlerin en büyük zafiyeti genç dönemdeki nefsi duyguların kendi eğitim, bilgi, donanım, kazanacakları dönemde bu fırsatları iyi değerlendirememesidir. Bu çok önemlidir. Üniversiteden diplomayı alırsınız, herkes o diplomanın sahibi olabilir ama herkes iyi bir mühendis doktor olamaz. 'Mesleğim de en iyi olmam ve uzman olmam lazım' gibi bir idelaliniz yoksa, zamanlar boşa geçmiştir. Diploma almak anlam ifade etmez."
Gençlere zamanlarını iyi geçirmeleri gerektiğini anlatan Bakan Turhan, hayatta en önemli değerin zaman olduğunu ve zamanı iyi değerlendirmek gerektiğini söyledi. Türkiye'nin siyasi geçmişiyle ilgili bilgi veren Turhan, "Bugün biz milletimizin için çıkan yöneticilerle kendi geleceğimizi ve kendi bekamızı tayin etme konusunda başımızda bu konuda yetkin, yeterli ve önümüzde büyüklerimiz ve yöneticilerimiz var. Bu ülkenin bulunduğu coğrafyada büyüyüp gelişmesi, etkili olması, kural koyan olması, kendi kararlarını kendi alıp uygulayabilen bir ülke olmasını engellemek isteyen geçmişte tarihte olduğu gibi, yine bu mücadele devam etmektedir, ediyordur. Bunları sizler de görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Bakan Turhan, konuşmanın ardından gençlerin sorularını yanıtladı. Bakanlığın teknolojik gelişmelerle ilgili hizmetleri ve çalışmalarıyla ilgili soruyu Bakan Turhan, şöyle yanıtladı:
"Türkiye Asya ve Avrasya'nın kalbinde bulunuyor. Bu çok önemli bir nokta. Örneğin, bir havaalanı yaptık. 'Dünyanın en büyük havaalanı olacak inşallah' diyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hedefimiz en fazla yolcu hareketi olan hava alanı olmak. Bu ne demektir, benim ülkemde işi olmasa bile, ülkemden geçmek zorunda olan insanlar, beni tanıyacak ve benimle iyi geçinme, ilişkilerini iyi tutma durumunda olacak. Benim evimin önündeki yoldan geçerken, benimle iyi geçinmesi lazım. Eğer hasmane duygular içinde olursa, korkarak geçer buradan veya geçirmeye müsade etmem. Çünkü Avrupa
, malını Ortadoğu, Güney Asya
'ya satmak için benim limanlarımı ve demiryollarımı, karayollarımı kullanıyor. Eğer bizimle diplomatik ilişkileri sorunlu olursa ben örneğin Avrupa'daki A ülkesine, malına geçisine izin vermem. Bu benim devlet olarak hakkım."
Konuşmanın ardından Bakan Turhan'a ve İstanbul
Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit
'e katılımlarından dolayı Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Emin Enesoğlu tarafından hediye takdim edildi.
Genç Diplomat Akademisi
Genç Diplomat Akademisi, siyaset, politika ve diplomasiyle yakından ilgili, bu alanlarda ihtisas yapmayı hedefleyen 18-30 yaş arası gençlere yönelik seminer, çalıştay ve dersler bütünü. Diplomat adaylarının ülke araştırma ve raporlama yeteneklerinin geliştirilmesi ve bu ülkelere dair araştırma yapanların faydalanabileceği bir bilgi havuzunun oluşturulması amaçlanmış, ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluk gibi temsilcilikleriyle de irtibata geçmesi hedefleniyor.
Alanlarında uzman, profesör, akademisyen, büyükelçi, siyasetçi ve gazetecilerin iş hayatında karşılaşılabilecek durumları, kişisel deneyim ve tecrübelerini paylaşmaları amaçlandığı programda güncel meseleler üzerine de tartışmalar olacak.
Türkiye'nin birçok ilinden yoğun bir katılımın gözlendiği 5.Dönem Genç Diplomat Akademisi alanında uzman devlet adamları ve akademisyenlerle gençleri bir araya getirecek, deneyim ve eğitimlere tabi tutacak.