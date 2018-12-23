Son Dakika Haberleri: 5 Gollü Maçta Kazanan Gençler

5 Gollü Maçta Kazanan Gençler

3 saat önce

Spor Toto 1. Ligin 17. haftasında Adana Demirspor evinde Gençlerbirliği konuk etti.

5 Gollü Maçta Kazanan Gençler, System.String[]
Spor Toto 1. Ligin 17. haftasında Adana Demirspor evinde Gençlerbirliği konuk etti. Karşılaşmadan Gençlerbirliği 3-2 galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakika Adana Demirspor'da Galip Güzel'in korner atışında Pote'nin kafa vuruşunda Berk yakın mesafeden tamamladı topu ağlarla buluşturdu. 1-0 5. dakika Gençlerbirliği'nde Nobre'nin pasında Selçuk kaleci ile karşı karşıya net pozisyonda şutunda top yandan auta çıktı. 30. dakika Adana Demirspor'da Galip'in sol kanattan ortasında Tayyip'in kafa vuruşunda top kaleci Hakan'da kaldı. 38. dakika Gençlerbirliği'nde Selçuk Şahin'in uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı. 41. dakika Gençlerbirliği'nde Nobre'nin yerden pasında Nadir'in ceza alanı içerisinden şutunda topu meşin ağlarla buluşturdu.1-1 57. dakika Gençlerbirliği'nde Yasin'in ortasında Nadir'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top kaleci Kurtuluş'ta kaldı. 65. dakika Adana Demirspor'da Traore'nin hatasında Gençlerbirliği'nde Sessegnon çalımlarla ceza alanına girdi şutunda Mitrovic çizgiden çıkarttı dönen topu Nobre ağlarla buluşturdu.1-2 71. dakika Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz pasında Nadir ceza alanı çizgisi üzerinden şutunda topu ağlarlabuluşturdu1-3 75. dakika Adana Demirspor'da Hakan'ın ortasında Erdal topu indirdi Berk'in çaprazdan şutunda topu filelerle buluşturdu.2-3

KÜNYE

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Kapluhan xx, Deniz Caner Özaral xx Adana Demirspor: Kurtuluş x, Tayyip xx, Mitrovic xx, Orhan x, Galip x (Anderson dk.59 x), Traore ?, Berk xx, Hakan x, Orkan x (Erdal dk.46 x), Kosecki x (Emre dk.71 x), Pote x Yedekler: Çağlar, Erkam, Batuhan, Emre, Erdal, Boubacar Teknik Direktör: Yılmaz Vural Gençlerbirliği: Hakan xx, Ahmet xx, Mert xx, Luccas xx, Alper xx, Yasin xx, Sessegnon xxx (Arnason dk.90 ?), Selçuk xxx, Nadir xxx, Nobre xxx (Matei dk.79 x), Deniz xx (Bekir dk.82 x) Yedekler: Emrullah, Halil, Bady, Matei, Rahmetullah Teknik Direktör. Erkan Sözeri Goller: Berk (dk.1, 75) (Adana Demirspor) Nadir (dk.41, 71) Nobre (dk.65) (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Yıldırım (Gençlerbirliği) Traore, Mitrovic (Adana Demirspor)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:26 Kaynak: İHA

Nobre, Adana Demirspor, Gençlerbirliği, Spor
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