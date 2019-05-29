Son Dakika Haberleri: 5 gram eroinle yakalanan iki kişi tutuklandı
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5 gram eroinle yakalanan iki kişi tutuklandı

1 saat önce

Adana'da sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülerek yakalanan ve üzerilerinden 5 gram eroin çıkan 2 şüpheli tutuklandı.

5 gram eroinle yakalanan iki kişi tutuklandı, System.String[]
Adana'da sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülerek yakalanan ve üzerilerinden 5 gram eroin çıkan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Abdurrahim B.(30) ile Samih K.'nın (37) sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda merkez Seyhan ilçesi, Havuzlubahçe Mahallesine giderek şüphelileri takibe başladı. Yapılan takip sonucunda zanlıların uyuşturucu sattığı belirlenerek baskın yapıldı. Yapılan baskında iki zanlı yakalanırken yapılan üst aramasında 5 gram eroin ve uyuşturucu satarak kazandıkları tahmin edilen 240 lira para ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmeyerek içici olduklarını ileri sürdü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:45 Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa
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