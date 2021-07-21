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5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi - Son Dakika

5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi

21.07.2021 12:06
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi, System.String[]

TÜRKİYE'de nesli tehlike altında olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisi Adana'da görüntülendi.

TÜRKİYE'de nesli tehlike altında olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisi Adana'da görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı İdris Ölmez, 5 gün boyunca izlediği saz kedisinin her anını kayda aldı. Ölmez, "Muhteşem bir tür. Göz göze geldiğimizde aramızda 10-15 metre vardı, çığlık atmamak için kendimi zor tuttum" dedi

2007 yılından bu yana Türkiye'de yaban hayatı görüntüleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı İdris Ölmez, 2020 yılının ocak ayında saz kedisini görüntüleme kararı aldı. Saz kedisiyle ilgili bilgi toplayıp, hazırlık yapan Ölmez, fotokapan kurarak yaklaşık 1,5 ay saz kedisi ile ilgili veri topladı. Pandeminin başlaması ile çalışmalarına ara veren Ölmez, kısıtlamaların kalkmasıyla Adana'ya gidip, belirledikleri alanda kamuflaj kurarak saz kedisini beklemeye başladı. 3 ve 5 günlük iki denemesinde başarısız olan Ölmez, aylar sonra tekrar Adana'da aynı bölgede kamp kurdu. Ölmez, 3'üncü denemesinde ilk gün akşam saatlerinde çalıların arasında saz kedisini gördü. Ölmez, ardından bölgede 5 gün boyunca saz kedisini izleyip, her anını görüntüledi. Ölmez'in gece ve gündüz günün farklı zamanlarında karnını doyururken, gezerken görüntülediği saz kedisinin fotoğrafları hayran bıraktı.

'5 GÜN GECE-GÜNDÜZ GÖZLEMLEDİM 'DHA'ya konuşan İdris Ölmez, "İlk olarak özelliklerini, ön bilgilerini araştırıp, kendime notlar aldım. Hazırlığımı tamamlayarak en kolay Adana'da bulacağımı hesaplayarak oraya gittim. Geçiş noktalarına fotokapanlar kurduk, fotokapan verilerine göre bölgelerde kamufle oldum. 3 kez gittim, ilk ikisinde boş döndüm. Son gittiğimde daha hazırlıklı gittim, çadırımı kurdum, kamufle oldum. Muhteşem bir tür; ülkemizde nesli tehlike altında olan, nadir görülen bir tür. İlk gittiğim gün, gizlenme ağımı kurup beklemeye başladım. İlk gün sabah gelmedi. Akşam karanlığında çalıların arasında iki ışık parladı. Bölgede çakal ve farklı türler de var, çakal zannettim. Yakınlaşınca saz kedisi olduğunu fark ettim. Devam eden günlerde saz kedisini 5 gün izledim. Gün ışığında görmek daha güzeldi" dedi.'ÇIĞLIK ATMAMAK İÇİN ZOR TUTTUM'

Görüntülediği türleri 'yabanın izinde' isimli sosyal medya hesaplarında paylaşan Ölmez, "Kediler ürkek olduğu ve koku alma duyuları geliştiği için çok iyi gizleniyordu, ne kadar gizlenme ağının içinde olsak da kokumuzdan hissediyordu. Göz göze geldiğimizde aramızda 10-15 metre vardı, çığlık atmamak için zor tuttum kendimi. Türkiye'de yaşayan yaban hayatını görüntülemeye çalışıyorum. Şu ana kadar benim için 'en' dediğim türlerden biri çizgili sırtlandı; saz kedisi benim için daha değerli. 320'den fazla kuş türü ve 30 civarında büyük memeli türü görüntüledim. 'Yabanın izinde' adlı sosyal medya hesaplarımda fotoğrafları paylaştığımda bu tür Türkiye'de yaşadığı insanları şaşırttı. Ayrıca görüntülediğim türleri kısa bilgiler ile sosyal medya hesaplarımda paylaşarak bilinçlendirme ve bilgilendirmeler ile farkındalık yaratmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.


5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi
5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye, Medya, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi - Son Dakika


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