5 gün önce 5 gün sonra Çamlıktepe
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Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe'de dün yaşanan ve 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de kaybolduğu Çamlıktepe mahallesinde 6 gün önce yine yağışlar sonrasında sel yaşanmış ve bölge İHA ekipleri tarafından selin hemen ertesi günü görüntülenmişti.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:42 Kaynak: İHA
'un Araklı
ilçesi Çamlıktepe'de dün yaşanan ve 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de kaybolduğu Çamlıktepe mahallesinde 6 gün önce yine yağışlar sonrasında sel yaşanmış ve bölge İHA ekipleri tarafından selin hemen ertesi günü görüntülenmişti.
5 gün önce yani 14 Haziran günü çekilen görüntülerde açıkça görülen bazı binaların dün yaşanan sel sonrası yerinde olmadığı ve son selde yıkıldığı veya büyük zarar gördüğü gözlenirken, 13 Haziran günü bölgede yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle zarar gören Çamlıktepe İlkokulu ve Ortaokulu'nun da yine dünkü selde kullanılamaz hale geldiği görülüyor. - TRABZON
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