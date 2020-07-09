5 gün önce aldığı traktörle kazaya yaparak, hayatını kaybetti - Son Dakika

5 gün önce aldığı traktörle kazaya yaparak, hayatını kaybetti

Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide ağır yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide ağır yaralandı. Ölen şahsın kullandığı traktörü 5 gün önce aldığını öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede Köyünde 17 YG 321 plakalı traktörü ile seyir halinde bulunan Ahmet F., Soğuksu mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan traktör 20 metrelik dere yatağına uçtu. Yaşanan kazada traktör altında sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde yolcu olarak bulunan İsmail E. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü olay yerine Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör altında sıkışan sürücü aracın bir kepçe yardımı ile kaldırılmasının ardından Bilecik AFAD ekipleri sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine Pazaryeri bağlı itfaiye ekipleri de yönlendirilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

5 gün önce traktörü hayatına mal oldu

Öte yandan hayatını kaybeden traktör sürücüsünün Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Arapdede Köyüne hayvancılık yapmak için geldiği ve kaza yaptığı traktörü 5 gün önce aldığı öğrenildi.