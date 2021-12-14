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5 GÜN ÖNCE BARIŞTIĞI EŞİNİ 'ÇOCUK OLMUYOR' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika

5 GÜN ÖNCE BARIŞTIĞI EŞİNİ 'ÇOCUK OLMUYOR' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ

14.12.2021 11:01

ADANA'da 6 yıllık eşi Nazik'i (28) barıştıktan 5 gün sonra pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim olan Ömer Sancar'ın (27) ifadesi ortaya çıktı.

ADANA'da 6 yıllık eşi Nazik'i (28) barıştıktan 5 gün sonra pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim olan Ömer Sancar'ın (27) ifadesi ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde Çocuğumuz olsun istiyorduk. Olmadığı için sürekli tartışırdık. Olay günü yine tartışmaya başladık. Bana 'sen ancak böyle bağırırsın' dedi ve gitti. İçeride konuşmaya devam edince 'sus yoksa seni öldürürüm' dedim diyen Sancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte 16 Ekim 2015'te evlenen Nazik ve Ömer Sancar çifti, iddiaya göre çocuk sahibi olamayınca sık sık tartışmaya başladı. Kavgaların artması ile birlikte Nazik Sancar, ekim ayında evi terk ederek, ailesinin yanına döndü. Bu süreçte Ömer Sancar'ın, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda intihar girişiminde bulunduğu, dayısı tarafından kurtarıldığı belirtildi. Nazik Sancar, 5 gün önce eşi ile barışınca yeniden evine döndü. Çift, 12 Aralık'ta saat 21.30 sıralarında yine tartıştı. Çıkan kavgada Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfekle eşi Nazik'e 5 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar, kanlar içerisinde yere yığıldı. Ömer Sancar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp Eşimi öldürdüm. Evdeyim diyerek kendisini ihbar etti.

TÜFEĞİ EŞİNİN YANINA BIRAKIP BEKLEMİŞ

Şüpheli Sancar, adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekipleri ise Nazik Sancar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Sancar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler ayrıca Ömer Sancar'ın cinayeti işlediği pompalı tüfeği eşinin yanına bıraktığını ve ekiplerin gelmesini beklediğini belirledi.

'KIZIMIN 48 BİN LİRA TAZMİNATINI İSTEDİ'

Dün kızının cenazesini teslim almaya gelen Ali Kumsal, damadının daha önce de şiddet uyguladığını, alkol ve madde bağımlısı olduğunu öne sürdü. Giyim mağazasında çalışan kızının işten çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldığını ve damadının da bu parayı istediğini belirten Kumsal Araları bozuldu, gözünü o paraya dikti. Sakın, kızıma iftira atmasın. Suçunu kabul etsin. 5 gün önce elimi öptü, kızımla barıştıklarını söyledi. Sonra da bunu yaptı diye konuştu. Ailesinin gözyaşlarıyla cenazesini aldığı Nazik Sancar, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'nde defnedildi.

AYNI APARTMANDA 6 DAİRESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen Ömer Sancar'ın ifadesinde, Çocuğumuz olsun istiyorduk. Olmadığı için sürekli tartışırdık. Olay günü yine tartışmaya başladık. Ona bağırdım ve içeri gitmesini söyledim. Bana 'sen ancak böyle bağırırsın' dedi ve gitti. İçeride konuşmaya devam edince 'sus yoksa seni öldürürüm' dedim. Eşim de 'öldürmezsen, adam değilsin' dedi. Çok sinirlendim ve evdeki tüfeği ateşledim. Sonra da polisi aradım dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Sancar, sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere Üzerime çok geldi. Benim parayla işim yok dedi. Adliyeye sevk edilen Sancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Sancar'ın, oturdukları apartmanda 6 dairesinin olduğu, 3'ünü kiraya verdiği öğrenildi.

5 GÜN ÖNCE BARIŞTIĞI EŞİNİ 'ÇOCUK OLMUYOR' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ
5 GÜN ÖNCE BARIŞTIĞI EŞİNİ 'ÇOCUK OLMUYOR' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ
5 GÜN ÖNCE BARIŞTIĞI EŞİNİ 'ÇOCUK OLMUYOR' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ
5 GÜN ÖNCE BARIŞTIĞI EŞİNİ 'ÇOCUK OLMUYOR' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ

16 ekim, Aralık, Adana, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 GÜN ÖNCE BARIŞTIĞI EŞİNİ 'ÇOCUK OLMUYOR' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 GÜN ÖNCE BARIŞTIĞI EŞİNİ 'ÇOCUK OLMUYOR' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika
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