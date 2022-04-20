5 gün önce evden çıktı, bir daha haber alınamadı - Son Dakika

BOLU'nun Tekke Işıklar köyünde geçen cuma günü evinden ayrılan İsmail Demir (71), geri dönmedi. AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde yaşayan İsmail Demir, geçen cuma günü evinden ayrıldı. İsmail Demir'in evine dönmemesi üzerine ailesi ve köylüler bölgede arama yaptı. Demir, bulunamayınca yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Demir'in yaşadığı köye jandarma arama ve AFAD ekipleri geldi. Demir'in ailesiyle görüşen ekipler, köy çevresi, ormanlık alanlar ve dere yataklarında geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalar devam ediyor.