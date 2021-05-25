5 GÜN ÖNCE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU - Son Dakika

5 GÜN ÖNCE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU

25.05.2021 23:13

MALATYA'da, 5 gün önce kaybolan Yunus Akan'ın (26), cesedi Hekimhan ilçesinde bir su kuyusunda bulundu.

MALATYA'da, 5 gün önce kaybolan Yunus Akan'ın (26), cesedi Hekimhan ilçesinde bir su kuyusunda bulundu. Akan'ın ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hakimhan ilçesinde işsiz olan ve 1 yıl önce nişanlanan Yunus Akan 20 Mayıs günü evden çıktı. Akan'dan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis, bulunması için arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde ise Güzelyurt Mahallesi'nde vatandaşlar kuyuda bir ceset görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin Yunus Akan'a ait olduğu belirlendi. Yunus Akan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

5 GÜN ÖNCE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU
5 GÜN ÖNCE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU
5 GÜN ÖNCE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU
5 GÜN ÖNCE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU

Yunus Akan, Hekimhan, Polis, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 GÜN ÖNCE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU - Son Dakika


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