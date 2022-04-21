5 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika
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5 gün sonra cesedi bulundu

21.04.2022 16:37
5 gün sonra cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz kenarında inşaat işçileri tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz kenarında inşaat işçileri tarafından bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 5 gün önce denize açıldıktan sonra bir daha geri gelmeyen amatör balıkçı Erol Şimşek'e ait olduğu teşhis edildi.

Edinilen bilgiye göre bu sabah Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede çalışan işçiler, deniz kıyısında hareketsiz şekilde yatan birini fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede vatandaşın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilen cenazenin, 5 gün önce sandalı ile denize açılan amatör balıkçı Erol Şimşek'e ait olabileceği düşünülerek, Şimşek'in oğlu ve yakınları hastaneye çağrıldı. Cesedin Erol Şimşek'e ait olduğunu teşhis eden oğlu ve arkadaşı gözyaşlarına boğuldu. Cenazenin bozulmaya başladığı ve deniz canlılarının yüz kısmına zarar verdiği öğrenildi.

Erol Şimşek'in cenazesi kesin kimlik tespiti, ölüm sebebi ve zamanının tespit belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - MUĞLA

5 gün sonra cesedi bulundu
5 gün sonra cesedi bulundu
5 gün sonra cesedi bulundu
5 gün sonra cesedi bulundu
5 gün sonra cesedi bulundu
5 gün sonra cesedi bulundu
5 gün sonra cesedi bulundu

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LİDERİ 'PRENSES' LAKAPLI ÇETEDEN 'DUBLÖRLÜ' DOLANDIRICILIK LİDERİ 'PRENSES' LAKAPLI ÇETEDEN 'DUBLÖRLÜ' DOLANDIRICILIK Kazada hayatını kaybeden pazarcıyı arkadaşları andı Kazada hayatını kaybeden pazarcıyı arkadaşları andı

Erol Şimşek, İnşaat, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika
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