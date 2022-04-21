5 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz kenarında inşaat işçileri tarafından bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 5 gün önce denize açıldıktan sonra bir daha geri gelmeyen amatör balıkçı Erol Şimşek'e ait olduğu teşhis edildi.

Edinilen bilgiye göre bu sabah Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede çalışan işçiler, deniz kıyısında hareketsiz şekilde yatan birini fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede vatandaşın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilen cenazenin, 5 gün önce sandalı ile denize açılan amatör balıkçı Erol Şimşek'e ait olabileceği düşünülerek, Şimşek'in oğlu ve yakınları hastaneye çağrıldı. Cesedin Erol Şimşek'e ait olduğunu teşhis eden oğlu ve arkadaşı gözyaşlarına boğuldu. Cenazenin bozulmaya başladığı ve deniz canlılarının yüz kısmına zarar verdiği öğrenildi.

Erol Şimşek'in cenazesi kesin kimlik tespiti, ölüm sebebi ve zamanının tespit belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - MUĞLA