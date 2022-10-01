Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen genç kadın, 5 gün sonra ilk kez konuştu: Döve döve mezarlığa götürdü - Son Dakika
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Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen genç kadın, 5 gün sonra ilk kez konuştu: Döve döve mezarlığa götürdü

01.10.2022 11:29

Mersin'de erkek arkadaşı Hasan Sevinçer tarafından öldüresiye dövülen 23 yaşındaki Rahime Edis, 5 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıkıp yaşadığı korkunç anları anlattı. Edis, "Döve döve mezarlığa götürdü. Orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu" dedi.

26 Eylül'de Silifke ilçesi İncekum Sahili'nde meydana gelen olayda Rahime Edis ve erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ile Mustafa Göker, sahilde vakit geçirdi. Akşam saatlerinde iddiaya göre, Sevinçer ile Edis arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sevinçer, Edis'e araçtaki krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi. Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis'i araca bindirerek evine getirdi.

Mezarlıkta kabusu yaşayan kadın, 5 gün sonra gözlerini açtı! İşte ilk sözleri

ANNESİ EKİPLERE HABER VERDİ

Kızını kanlar içinde gören Rahime Edis'in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Edis, sağlık görevlilerince ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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MEZARLIĞA GÖTÜRÜP DÖVMÜŞLER

5 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Edis, hayati tehlikeyi atlattı. Bilinci yerine gelen Edis, yaşadıklarını anlattı. Edis, İncekum'dan arabayla aldılar beni. Döve döve mezarlığa götürdü. Orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu dedi.

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Kaynak: DHA

Hasan Sevinçer, Eylül, Edis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen genç kadın, 5 gün sonra ilk kez konuştu: Döve döve mezarlığa götürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen genç kadın, 5 gün sonra ilk kez konuştu: Döve döve mezarlığa götürdü - Son Dakika
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