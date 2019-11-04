5 gün yoğun bakımda kaldı, 'seyahat edebilir' onayına rağmen otobüse alınmadı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra Tekirdağ Çorlu'ya gitmek isteyen yaşlı kadın, doktorların 'otobüs ile seyahat edebilir' demesine rağmen otobüs firması yetkilileri tarafından sağlık şartlarının uygun olmadığı gerekçesi ile otobüse alınmadı.



Yoğun bakımdan çıkan hastayı ne ambulans ne de otobüs kabul etti. Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5 gün yoğun bakımda kalan 75 yaşındaki Cemile Kaçan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kızının yanına gitmek istedi fakat firma yetkilileri yaşlı kadını sağlık sorunlarının uygun olmadığını belirterek otobüse almadı. Sağlık yetkilileri, otobüs ile hastanın seyahat edebileceğini belirtirken, otogarda bulunan firma yetkilileri ise hastayı sağlık açısından riskli gördükleri için onu otobüs ile taşımayı reddetti. Tek isteği Çorlu'da yaşayan kızının yanına gidebilmek olan ve otogara da ambulans ile getirilen 75 yaşındaki Cemile Kaçan, daha sonra tedavisinin devamı için Fatsa Devlet Hastanesine götürüldü.



"Annemi evime götürüp, orada bakmak istiyorum"



Cemile Kaçan'ın kızı Sevim Oktay, yaşananları şöyle anlattı:



"Yoğun bakımdan annem çıktı, ben yaşadığım Çorlu'ya annemi götürmek istedim. Yetkililerden ambulans istedim, bana öyle bir imkanlarının olmadığını söylediler. Biz hastaneden taburcu olduktan sonra Çorlu'ya gitmek için otogara geldik. Bu sefer de firma yetkilileri sağlık açısından hastayı kabul edemeyeceklerini ifade ettiler. Annemi evime götürüp bakımına devam etmek istiyorum. Mağdur durumdayız. 5 gün yoğun bakımda, 5 günde normal oda da kaldı. Annem felçli ve konuşamıyor."



Cemile Kaçan'ın eşi Dursun Ali Kaçan ise mağdur durumda olduklarını, yetkililerden yardım istediklerini söyledi.



"Hasta oturup, yemeğini yiyebilir"



Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier, yaşanan süreçle ilgili açıklamada bulundu. Delier, "Hastamız nöroloji hastası. Uzman doktorumuz muayene ettikten sonra sağlık açısından oturabilir, yemeğini yiyebilir düzeyde olduğunu belirtti. Hastamız Fatsa ilçemize 40 kilometre uzaklıktaki Aybastı ilçesinden geldiği için ambulansla oraya kadar götürebileceğimiz kendilerine belirttik. Hasta yakınlarından kızı Çorlu'da oturduğu için oraya götürmek istediler. Hastane olarak yetkimiz olmadığı için aileye otogara kadar bırakmak istediğimizi söyledik. Kendisinin de rızası ile hastamız yakını ile otogara bırakıldı. Hastanın sağlık açısından bir sıkıntısının olmadığını doktorumuz bizlere söyledi. Bizler hastamıza her konuda yardımcı olduk. Hasta yakınımız dilekçe verdiği takdirde hastanın durumuna istinaden kendi evinin Çorlu'da olduğunu bizlere belirterek İl Sağlık Müdürlüğümüz vasıtasıyla aile ile tekrar görüşürüz nakil işlemlerini gerçekleştirebiliriz" ifadelerine yer verdi. - ORDU