5 günde yakalanan çatal kuyruklu martı, boynundaki plastik cisimden kurtarıldı - Son Dakika

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 5 gün önce boynunda plastik ile görüntülenen martı, yoğun çaba sonucu yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekiplerince boynuna takılan plastik cisimden kurtarılan martı kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan tarafından görüntülenerek kayıt altına alınan çatal kuyruklu martının, boynunda plastik cisim tespit edildi. İhbar üzerine sahile giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, martıyı yakalamak için büyük bir çaba sarf etti. Boynunda mavi plastik bir cisim ile bölgede dolaşan martı, ekiplerin 5 günlük çalışması ile yakalandı. Boynundaki plastik cismin çıkarılmasının ardından martı, veteriner hekim tarafından kontrolleri yapıldı. Sağlıklı olduğu anlaşılan çatal kuyruklu martı, tekrar doğaya salındı.