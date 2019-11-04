5 gündür aranan genç, otomobilinde ölü bulundu (2)

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OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİUşak'ta, geçen perşembe gününden bu yana kayıp olan Hüseyin Ali Erkan'ın (33) cesedi otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:04 Kaynak: DHA
OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİ
Uşak'ta, geçen perşembe gününden bu yana kayıp olan Hüseyin Ali Erkan'ın (33) cesedi otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan detaylı kontrolde, Erkan'ın vücudunun bazı yerlerinde kısmı yanık yarası bulunduğu kaydedildi. Ayrıca Erkan'ın içinde bulunduğu otomobil, inceleme sonrası yediemin otoparkına çekilirken, otomobilin iç aksamında bazı kısımların yanmış olduğu görüldü.
Feyzi DAVULCU/UŞAK,
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