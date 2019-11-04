Son Dakika Haberleri: 5 gündür aranan genç, otomobilinde ölü bulundu (2)
Son Dakika Güncel 5 gündür aranan genç, otomobilinde ölü bulundu (2)

5 gündür aranan genç, otomobilinde ölü bulundu (2)

6 saat önce

OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİUşak'ta, geçen perşembe gününden bu yana kayıp olan Hüseyin Ali Erkan'ın (33) cesedi otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

5 gündür aranan genç, otomobilinde ölü bulundu (2), System.String[]

OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİ

Uşak'ta, geçen perşembe gününden bu yana kayıp olan Hüseyin Ali Erkan'ın (33) cesedi otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan detaylı kontrolde, Erkan'ın vücudunun bazı yerlerinde kısmı yanık yarası bulunduğu kaydedildi. Ayrıca Erkan'ın içinde bulunduğu otomobil, inceleme sonrası yediemin otoparkına çekilirken, otomobilin iç aksamında bazı kısımların yanmış olduğu görüldü.

Feyzi DAVULCU/UŞAK,


Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Termometrelerin eksi 15'i gördüğü Kars donuyor
Birlikte yaşadığı adam tarafından acımasızca öldürüldü CHP'den "sigortalı askerlik" için kanun teklifi CHP'den askerlik teklifi: Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primleri devlet tarafından ödensin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 21:58:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 gündür aranan genç, otomobilinde ölü bulundu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]