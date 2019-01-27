Son Dakika Haberleri: 5 Gündür Aranan Kişi, Su Kuyusunda Ölü Bulundu

5 Gündür Aranan Kişi, Su Kuyusunda Ölü Bulundu

1 saat önce

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, 5 gündür aranan Musa Kaplan (41), içi su dolu 9 metrelik kuyuda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

5 Gündür Aranan Kişi, Su Kuyusunda Ölü Bulundu, System.String[]
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, 5 gündür aranan Musa Kaplan (41), içi su dolu 9 metrelik kuyuda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, Kaplan'ın son olarak birlikte görüldüğü bir kişiyi gözaltına aldı.

Yalvaç'a bağlı Bağlarbaşı köyünde oturan evli 2 çocuk babası Musa Kaplan, geçen pazartesi günü 'Yalvaç pazarına gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Eşinin dönmemesi üzerine Şemsinur Kaplan, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulunurken, sosyal medyadan da kayıp ilanı paylaştı.

5 GÜNDÜR ARANIYORDU

Musa Kaplan'ın en son Kızılca Mahallesi Sığırlık bölgesinde H.H.A. (49) ile birlikte görüldüğü ihbarı üzerine aramalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Bölgede yapılan arama sonucunda 5 gündür kayıp olan Musa Kaplan'ın cansız bedeni akşam saatlerinde su kuyusunda bulundu.

CESEDİ AFAD EKİPLERİ ÇIKARDI

Yaklaşık 9 metre derinliğinde, içi su dolu kuyudaki ceset, Isparta Valiliği AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Başında kurşun yarası bulunan Musa Kaplan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu.

YANINDA GÖRÜLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Musa Kaplan'ın en son birlikte görüldüğü H.H.A. polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:12 Kaynak: DHA

Isparta, 3. Sayfa
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