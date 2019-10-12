Son Dakika Haberleri: 5 gündür aranan şahıs gölette ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa 5 gündür aranan şahıs gölette ölü bulundu

5 gündür aranan şahıs gölette ölü bulundu

2 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 gün önce evden ayrılan ve bir daha dönmeyen Adem Bozkurt'un Postkabasakal Göleti'nde cansız bedenine ulaşıldı.

5 gündür aranan şahıs gölette ölü bulundu, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 gün önce evden ayrılan ve bir daha dönmeyen Adem Bozkurt'un Postkabasakal Göleti'nde cansız bedenine ulaşıldı.


Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Adem Bozkurt Kozan'ın Postkabasakal Mahallesinden 8 Ekim günü evden çıktı. Ancak eve bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine arama çalışmalarına başlandı. Ancak aramalardan bir sonuç elde edilmeyince Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerinden de yardım istendi. İz takip köpeğinin de getirildiği mahallede Bozkurt'un kıyafetleri köpeğe koklatılarak en son görüldüğü yerlerde arama başlatıldı. Ancak bütün aramalara rağmen Bozkurt'tan haber alınamadı.


Öğle saatlerinde Bozkurt'un cansız bedeni ilçede bulunan Postkabasakal Göleti'nde bulundu. Ekipler tarafından göletten çıkarılan Adem Bozkurt'un cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ADANA

Adana, Kozan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:54 Kaynak: İHA
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