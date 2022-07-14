5 gündür aranıyordu, cansız bedeni sulama kanalında bulundu - Son Dakika
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5 gündür aranıyordu, cansız bedeni sulama kanalında bulundu

14.07.2022 14:33
5 gündür aranıyordu, cansız bedeni sulama kanalında bulundu

EDİRNE'de 5 gündür haber alınamayan Hüseyin Adalıoğlu'nun (47), İpsala'daki sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

EDİRNE'de 5 gündür haber alınamayan Hüseyin Adalıoğlu'nun (47), İpsala'daki sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

İpsala ilçe merkezindeki sulama kanalında hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis de bu kişinin çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin, 5 gündür haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Hüseyin Adalıoğlu olduğu belirlendi. Adalıoğlu'nun cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İpsala, Edirne, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 gündür aranıyordu, cansız bedeni sulama kanalında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 gündür aranıyordu, cansız bedeni sulama kanalında bulundu - Son Dakika
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