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5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! - Son Dakika

5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!

09.06.2021 14:25

Antalya'da 19 yaşındaki Melisa Nacak 5 gündür kayıp olarak aranıyordu. Odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" gibi çeşitli notlar bırakıp ortadan kayboldu. Aile genç kızın tehdit edilip, zorla alıkonulduğunu iddia ederken bu sabah saatlerinde Melisa'nın çekip gönderdiği "Ben artık yeni bir yola çıktım. Geri dönmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben artık evlendim" dediği ve evlenme cüzdanını gösterdiği videoyla şoka girdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Melisa Nacak'tan haber alamayan ailesi kayıp ilanı verdi. Genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin?" yazılı notlar bırakarak sırra kadem bastı. Melisa'nın kaybolmadan 1 gün öncede evden ayrılıp, daha sonra babasını arayarak kendisini almasını istediğini söylediği öğrenildi. Genç kızın babası ise kızını alıp eve getirdi. Melisa, ertesi gün yeniden ortadan kayboldu. Aile, genç kızın tehdit aldığını iddia etti. Genç kızın hayatından endişe duyan aile Melisa'nin evden ayrılmadan önce duvarlarda mesaj niteliğinde bir takım notlar bıraktığını söyledi.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Bu yüzden torununun hayatından endişe duyduklarını belirten, gözü yaşlı babaanne Gülsüm Nacak, "Torunum Perşembe günü evden çıkmış, benim haberim yok. O esnada annesi teyzesine gitti. 5 gündür torunum kayıp. Cuma günü babası eve getirdi, durgundu. Götüren kişi Antalya'ya bırakmış. Babası getirdi, kucağıma aldım. Neden bize derdini anlatmadın diye, hiç seslenmedi. Hiç tepki göstermedik, sevdik. Cumartesi sabahı amcası telefon etti. 'Anne, Melisa yokmuş' diye. Aradık yok, akşam saat 7 gibi kayıp. Babasına, kaçmadan eve getirdiği zaman 'baba ben sevmiyorum, okuyacağım' demiş. Babası da sen ne dersen o demiş. Ben hayatından endişe ediyorum. Yavrum dön evine dayanamıyorum, prensesim, gözbebeğim dön evine" diye konuştu.

"GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Aile, gece gündüz Melisa'yı ararken, bu sabah saatlerinde gelen video ile şok oldu. Melisa tarafından çekilen ve ağabeye gönderilen videoda kaçırılmadığını söyleyen Melisa, evlendiği bilgisini de ailesiyle paylaşıp rahat bırakılmak istediğini anlattı. Melisa, evlilik cüzdanını da gösterdiği videoda şu ifadeleri kullandı: " Her yerde beni arıyorsunuz, biliyorum. Ben iyiyim. Kaçırılmadım, kaçtım. Hiçbir zorbalığa uğramadım. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Beni aramaktan vazgeçin lütfen. Ben artık yeni bir yola çıktım. Geri dönmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben artık evlendim. Kanıtım var. Lütfen artık bizi rahat bırakın, aramayın. Vazgeçin." ifadelerini kullandı.

5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! - Son Dakika


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