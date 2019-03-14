Son Dakika Haberleri: 5 Gündür Aranıyordu: Pendik'te Bulundu Ama...

5 Gündür Aranıyordu: Pendik'te Bulundu Ama...

1 saat önce

İstanbul Pendik'te boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

5 Gündür Aranıyordu: Pendik'te Bulundu Ama..., System.String[]
İstanbul Pendik'te boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin, ailesi tarafından 5 gündür aranan Battal Özcan'a ait olduğu belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Yayalar Mahallesi Çiftlik Yolu Caddesi üzerinde boş arazide hareketsiz halde yatan bir şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın öldüğü belirlenirken, cesedin ailesi tarafından 5 gündür aranan engelli Battal Özcan'a ait olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

(Caner Evyapan - Halit Arslan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Pendik, Güncel
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