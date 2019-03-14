5 Gündür Aranıyordu: Pendik'te Bulundu Ama...
1 saat önce
İstanbul Pendik'te boş bir arazide erkek cesedi bulundu.
İstanbul Pendik
'te boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin, ailesi tarafından 5 gündür aranan Battal Özcan'a ait olduğu belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Yayalar
Mahallesi Çiftlik
Yolu Caddesi üzerinde boş arazide hareketsiz halde yatan bir şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın öldüğü belirlenirken, cesedin ailesi tarafından 5 gündür aranan engelli Battal Özcan'a ait olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
(Caner Evyapan - Halit Arslan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:41 Kaynak: İHA
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