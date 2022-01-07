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5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu - Son Dakika

5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu

07.01.2022 23:01

Antalya'da 5 gün önce markete çıkmak üzere evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki kız, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Yılmaz-Ebru Gürpe çifti, 2 Ocak tarihinde akşam markete ekmek almak için çıkan ve bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki kızları J.G. için kayıp başvurusunda bulunmuştu. 5 gündür kızından haber alamadığını söyleyen anne Ebru Gürpe, çocuğunun kazağına sarılarak gözyaşı döküp yetkililerden yardım istemişti.

KAYIP KIZ BULUNDU

Ailenin kızlarının kaçırıldığını söylemesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Kayıp kız öğle saatlerinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "J.G. isimli kayıp çocuk ile ilgili yapılan çalışmalarda, 03.01.2022 tarihinde annesi E.G. tarafından Yenikapı Polis Merkezi Amirliğine kayıp şahıs müracaatı yapılmış ve Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerimizce kız çocuğu 07.01.2022 saat.13.28 sıralarında bulunmuştur. J.G., Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli, idari işlemleri yapıldıktan sonra Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu
5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu
5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu
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Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa, Antalya, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu - Son Dakika


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