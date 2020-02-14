5 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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5 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

6 saat önce

Uşak'ta 5 gündür haber alınamayan şahıs evine ölü bulundu.

Uşak'ta 5 gündür haber alınamayan şahıs evine ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Özdemir Mahallesi Hisarkapı Ulu Yolu Sokak'ta yaşayan Tarkan Şenses'den (42) 5 gündür haber alamayan il dışındaki yakınları eve geldi.

Kendilerindeki anahtar ile eve giren yakınları Şenses'i hareketsiz yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şenses'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Şenses'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

5 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Tarkan, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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