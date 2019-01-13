Son Dakika Haberleri: 5 Gündür Kapalı Yolda Ekiplerin Kar ve Tipiyle Mücadalesi

5 Gündür Kapalı Yolda Ekiplerin Kar ve Tipiyle Mücadalesi

39 dakika önce

Diyarbakır karayolu, kar, tipi ve yoğun sis nedeniyle 5 gündür ulaşıma kapalı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı karayolunu ulaşıma açmaya çalışan ekipler, zorlu hava şartlarıyla da mücadele ediyor.

5 Gündür Kapalı Yolda Ekiplerin Kar ve Tipiyle Mücadalesi, System.String[]
MUŞ- Diyarbakır karayolu, kar, tipi ve yoğun sis nedeniyle 5 gündür ulaşıma kapalı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı karayolunu ulaşıma açmaya çalışan ekipler, zorlu hava şartlarıyla da mücadele ediyor.

Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu 5 gün önce trafiğe kapandı. Muş-Kulp karayolunun 20'nci kilometresinden sonra bölgedeki kar kalınlıkları yer yer 3 metreye ulaştı. Görüş mesafesinin bir metreye kadar düştüğü yolda zor şartlara rağmen çalışan Karayolları ekipleri, güçlükle ilerliyor. Yol kenarındaki levhaların bile kara gömüldüğü bölgede ekiplerin açtıkları bölümler fırtınanın taşıdığı karlarla yeniden kapanıyor. Bölgede bir taraftan 3 metreye ulaşan karla bir taraftan da zorlu hava şartlarıyla mücadele eden ekipler, çalışmaların bir süre daha devam edeceğini bildirdi.

Yoğun sis ve tipi altında yol açmaya çalışan operatör İdris Karaçam, hedeflerinin Muş-Kulp arasındaki yolu kısa sürede trafiğe açmak olduğunu söyledi. Karaçam, yoğun fırtına sebebiyle açtıkları yolun yeniden kapanması nedeniyle işlerinin uzandığını belirtti.

- Muş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:44 Kaynak: DHA

Muş, Diyarbakır, Kar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuraklar Nedeniyle Bahçelerini Sulayamayan Çiftçinin Yüzünü Son Dönemde Etkili Olan Yağışlar Güldürdü Parçalayıp Koliye Koydukları Cesedi, Evinin Önüne Bıraktılar

Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı Acil Servise Gelen Hasta Yakını, İstediği Olmayınca Doktoru Dövdü, Hemşireyi Taciz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 10:23:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 Gündür Kapalı Yolda Ekiplerin Kar ve Tipiyle Mücadalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]