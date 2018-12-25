Son Dakika Haberleri: 5 Gündür Kayıp Akgül, Bulundu

5 Gündür Kayıp Akgül, Bulundu

25 dakika önce

ÇORUM'da, 5 gündür kayıp olarak polis tarafından aranan Akgül Eryılmaz (18), Antalya'da bulundu.

5 Gündür Kayıp Akgül, Bulundu, System.String[]
ÇORUM'da, 5 gündür kayıp olarak polis tarafından aranan Akgül Eryılmaz (18),  Antalya'da bulundu.

Halası Kezban Kara'nın  Kale Mahallesi'ndeki evinde 15 gün kalan Akgül Eryılmaz, perşembe günü, 'Kıyafet almaya gidiyorum' diyerek, kendi evlerine gitti. Akgül'ün geç olmasına rağmen dönmemesi üzerine Kezban Kara, inşaatta çalışan ağabeyi Aydın Eryılmaz'ı durumdan haberdar etti. Baba Eryılmaz da polis merkezine giderek, haber alamadıklarını kızının bulunması için yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp Akgül Eryılmaz için arama çalışması başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını da takibe aldı. 

Akgül Eryılmaz'ın Antalya'nın Manavgat ilçesinde kız arkadaşının evinde kaldığı belirlendi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eryılmaz'a ulaştı. Eryılmaz'ın evden kendi isteği ile ayrıldığını belirttiği öğrenildi.  

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:47 Kaynak: DHA

Antalya, Polis, 3. Sayfa
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