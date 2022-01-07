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5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Jale bulundu - Son Dakika

5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Jale bulundu

07.01.2022 22:50

5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Jale bulundu Annesini kazağına sarılıp ağladığı kız, polis ekiplerince bulundu Adli ve idari işlemlerin ardından küçük kız Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 14 yaşındaki...

5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Jale bulundu

Annesini kazağına sarılıp ağladığı kız, polis ekiplerince bulundu

Adli ve idari işlemlerin ardından küçük kız Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi

ANTALYA - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 14 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğunu bildirdi. 5 gündür haber alınamayan kız, adli ve idari işlemlerin ardından Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Yılmaz,Ebru Gürpe çifti, 2 Ocak tarihinde akşam saatlerinde markete eve ekmek almak için çıkan ve bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki kızları Jale Gürpe için, kayıp başvurusunda bulunmuştu. 5 gündür kızından haber alamadığını söyleyen anne Ebru Gürpe, çocuğunun kazağına sarılarak göz yaşı döküp yetkililerden yardım istemişti. Ailenin kızlarının kaçırıldığını söylemesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Kayıp kız öğle saatlerinde saatlerinde bulundu.

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi"

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; " J.G. isimli kayıp çocuk ile ilgili yapılan çalışmalarda, 03.01.2022 tarihinde annesi E.G. tarafından Yenikapı Polis Merkezi Amirliğine kayıp şahıs müracaatı yapılmış ve Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerimizce kız çocuğu 07.01.2022 Saat.13.28 sıralarında bulunmuştur. J.G., Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli,idari işlemleri yapıldıktan sonra Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir"ifadelerine yer verildi.

5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Jale bulundu
5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Jale bulundu
5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Jale bulundu

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Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Çocuk, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Jale bulundu - Son Dakika


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