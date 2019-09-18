Son Dakika Haberleri: 5 gündür kayıp olan kadının cesedi bulundu
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5 gündür kayıp olan kadının cesedi bulundu

1 saat önce

Zonguldak'ta 5 gün önce kayıplara karışan 69 yaşındaki Sultan Biryan'ın cansız bedeni, evinin 10 metre yakınındaki çalılık alanda bulundu.

5 gündür kayıp olan kadının cesedi bulundu, System.String[]

Zonguldak'ta 5 gün önce kayıplara karışan 69 yaşındaki Sultan Biryan'ın cansız bedeni, evinin 10 metre yakınındaki çalılık alanda bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Dilektepe Sokak'ta ikamet eden 5 çocuk annesi 69 yaşındaki Sultan Biryan geçen Cumartesi sabahı kayıplara karıştı. Eşinin her sabah bahçeye gittiğini, olay günü de erkenden bahçeye gidebileceğini düşündüğünü ancak günün ilerleyen saatlerine kadar haber alamayınca polise haber verdiklerini anlatan 86 yaşındaki Murat Biryan, gazetecilere olay gününü anlattı. Biryan, "Cuma akşamı yemek yedik sonra uyuduk. Sabah kalktığımda evde yoktu. Ben de kestaneye ya da içme suyu için gitti sandım. Sonra baktık yok. Akşam 4 oldu çarşıya gitti gelir dedik yine yok. Aradık bulamadık. Sonra ekiplere haber verdik" diye konuştu.


Polisler köpekle iz sürdü


Bu sırada ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, AFAD ekipleriyle birlikte bölgede geniş çaplı arama başlattı. Drone havalandıran ekipler yaklaşık 3 kilometrelik alanda çalışma yaptı. Köpekle iz süren ekipler evin yakınındaki çalılık alanda kadının cesedini buldu. Cesedin bulunmasının ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı da bölgeye gelerek ceset üzerinde incelemede bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 69 yaşındaki kadının ölümünde cinayet şüphesi de değerlendiriliyor. - ZONGULDAK

Yenimahalle, Zonguldak, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
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